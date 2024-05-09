بالفيديو.. تساقط أمطار على جبل العبادلة بالعارضة في جازان

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وسط تقلبات جوية، تساقطت ظهر اليوم الخميس، أمطار غزيرة على جبل العبادلة في منطقة جازان.







أمطار على جبل العبادلة بالعارضة في جازان



أمطار رعدية وزخات من البرد



الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، غزاة الأمطار المتساقطة على جبل العبادلة بجازان، المصحوبة برياح نشطة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، جازان، نجران، قد تمتد إلى الباحة، وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية "الربع الخالي"، والرياض "وادي الدواسر".من ناحيتها أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مشددة على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة البقاء في أماكن آمنة.