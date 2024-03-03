شاهد.. لحظة إحباط محاولتي تهريب أكثر من 63 ألف حبة كبتاجون بمنفذ الحديثة

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تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 63ألف حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في مركبتين قدمتا إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنها تمكنت في المحاولة الأولى من إحباط محاولة تهريب 41,279 حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة بداخل أجزاء متفرقة في المركبة.

وفي المحاولة الثانية تم إحباط محاولة تهريب 22,000 حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة بنفس طريقة التهريب السابقة عبر إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.





القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة



التواصل مع هيئة الزكاة



لحظة إحباط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة محاولتي تهريب أكثر من 63 ألف حبة كبتاجون، حيث عُثر عليها مخبأة في مركبتين قدمتا إلى المملكة.



