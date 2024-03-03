عاجل.. رسميًا .. حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر مارس

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أعلن برنامج حساب المواطن، رسميا مساء اليوم الأحد، صدور نتائج الأهلية للدورة 76 (لشهر مارس من العام الجاري 2024).



صدور أهلية حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن:



خطوات التسجيل في حساب المواطن:



تسجيل الدخول للموقع:

