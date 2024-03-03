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إطلاق منصة لتقديم طلبات تصريح سفر الصائمين داخل المسجد الحرام.. إليك الخطوات

الحج - الحرمين - شؤون الحرمين
أرشيفية
أ أ
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أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، البوابة الإلكترونية لتقديم طلبات تصريح سفر الصائمين داخل المسجد الحرام خلال شهر رمضان 1445 هـ.اضافة اعلان
وتأتي هذه المنصة بهدف تسهيل عملية تقديم الطلبات للراغبين بتقديم خدمة السفر خلال الشهر الفضيل.

خطوات تقديم طلب تصريح سفر الصائمين:

- الدخول على موقع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.. اضغط هنا
- اختيار شؤون سفر الصائمين .
- استكمال إجراءات التسجيل لاصدار التصريح

التعاقد مع إحدى شركات الإعاشة:

وحددت الهيئة اختيار موقع السفر بواقع سفرتين للأفراد وعشر سفر للجهات الخيرية والأوقاف، كما اشترطت ضرورة التعاقد مع إحدى شركات الإعاشة المعتمدة لدى أمانة العاصمة المقدسة أو المصانع والمستودعات المعتمدة لدى هيئة الغذاء والدواء والالتزام بكافة الشروط والاحكام.
وبينت أن وجبة الإفطار ستكون عبارة عن وجبة جافة تحوي (تمر منزوع النوى - كيك - فطيرة - عصير ) مع الالتزام بالمغلف المعتمد.

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