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إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية "التخصصي" لشاغلي الوظائف التعليمية

اختبار الرخصة المهنية
الرخصة المهنية
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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، نتائج اختبارات الرخصة المهنية (التخصصي) للمعلمين والمعلمات، التي أجريت خلال الفترة من 18 إلى 27 من يناير الماضي.اضافة اعلان
وأفاد العديد من المعلمين والمعلمات، على حساب تقويم التعليم، بتلقيهم إشعارات بنتائج الاختبارات عبر الرسائل النصية، علمًا بأنه يُشترط اجتياز الاختبارات بنجاح للسماح لهم بالعمل في وظائفهم التعليمية. 

الرخصة المهنية للوظائف التعليمية


تعدُ الرخصة المهنية للمعلمين، التي تصدرها هيئة تقويم التعليم والتدريب، وثيقة تثبت أن حاملها يحقق معايير وضوابط محددة لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات ومُدة زمنية محددة.

اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

ويتطلب الحصول على الرخصة المهنية اجتياز اختبارين تم بناؤهما لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، وهما الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي، في (38) تخصّصًا.
وطبقت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اختبارات الرخصة المهنية في (3) دورات ابتداءً من عام 2021م حتى 2023م.
وبلغت نسبة المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية الذين حققوا اشتراطات الرخصة المهنية (56%).
ويبلغ عددهم أكثر من 286 ألف معلم ومعلمة، بينما بلغ عدد الذين أصدروا الرخصة أكثر من 154 ألف معلم ومعلمة في المدارس الحكومية.
وستعقد الدورة الخامسة لهذه الاختبارات بنوعيها (الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي) في الربع الرابع من العام 2024م، وستُعلن مواعيد الاختبارات والتسجيل فيها لاحقًا.

مدة سريان اختبار الرخصة المهنية 

تعد الرخصة المهنية سارية لمدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ إعلان النتيجة.
كما يُعدُّ الترخيص المهني من الممارسات المتبعة عالميًا لضمان وضبط جودة الممارسين في المجالات ذات الأهمية والأولوية مثل مجال التعليم، كما تُعدُّ الرخصة المهنية -أيضًا- مدخلًا للتطوير والتقدم المهني، وممكنًا من ممكناته.

شروط الرخصة المهنية 

تشمل متطلبات الرخصة المهنية الحصول على المؤهل المناسب، واستيفاء سنوات الخبرة اللازمة لكل مستوى من مستويات الرخصة المهنية وفق اشتراطات الجهات ذات العلاقة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية، وكذلك توفر اختبارات مهنية سارية الصلاحية (الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي) وتحقيق الدرجة المطلوبة لكل مستوى كما هو مبين في وثيقة ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية.

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