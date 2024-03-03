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عاجل.. جريمة نكراء.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بمنطقة مكة بهذه التهمة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة فيما يلي نصه:
 قال الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى" الآية.
 وقال تعالى: "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".

تنفيذ حكم الشرع في مواطن بمنطقة مكة

 أقدم / فهد بن شلوان بن حجاب السودة السبيعي - سعودي الجنسية -، على قتل / غالب بن عثمان بن غالب السبيعي - سعودي الجنسية -، وذلك بضربه بأداة على رأسه مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
 وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.
 وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / فهد بن شلوان بن حجاب السودة السبيعي - سعودي الجنسية - يوم الأحد 22 / 8 / 1445هـ الموافق 3 / 3 / 2024م بمنطقة مكة المكرمة.

حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل

 ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
 والله الهادي إلى سواء السبيل.

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