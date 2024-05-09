الآن.. شاهد قوة جريان سيول الحرجة بمنطقة عسير

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بالتزامن مع التقلبات الجوية، جرت سيول الحرجة، اليوم الخميس، كالأنهار وملأت الشوارع والأودية والطرقات مع أمطار غزيرة على منطقة عسير.





جريان سيول الحرجة بمنطقة عسير



أمطار رعدية وزخات من البرد



الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان سيل الحرجة نتيجة أمطار عسير الغزيرة المصحوبة برياح نشطة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، جازان، نجران، قد تمتد إلى الباحة، وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية "الربع الخالي"، والرياض "وادي الدواسر". رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبارمن ناحيتها أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مع الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.