الآن.. شاهد قوة جريان سيول الحرجة بمنطقة عسير

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية، جرت سيول الحرجة، اليوم الخميس، كالأنهار وملأت الشوارع والأودية والطرقات مع أمطار غزيرة على
منطقة عسير.
جريان
سيول الحرجة بمنطقة عسير وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع
التواصل الاجتماعي، جريان سيل الحرجة نتيجة أمطار عسير الغزيرة المصحوبة برياح
نشطة.
أمطار
رعدية وزخات من البردوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر هطول أمطار
رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق
عسير، جازان، نجران، قد تمتد إلى الباحة، وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي
الشرقية "الربع الخالي"، والرياض "وادي الدواسر". رياح نشطة
مثيرة للأتربة والغبار
سيول شعب ال عاطف جنوب #الحرجة بمنطقة #عسير الان س ١.٤٥ م الخميس ١ ذوالقعدة ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) May 9, 2024
عضو المجموعة علي الشريفي pic.twitter.com/WwMF4olHhH