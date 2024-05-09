الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

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الآن.. شاهد قوة جريان سيول الحرجة بمنطقة عسير

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سيول الحرجة
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بالتزامن مع التقلبات الجوية، جرت سيول الحرجة، اليوم الخميس، كالأنهار وملأت الشوارع والأودية والطرقات مع أمطار غزيرة على منطقة عسير.اضافة اعلان

جريان سيول الحرجة بمنطقة عسير

 وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان سيل الحرجة نتيجة أمطار عسير الغزيرة المصحوبة برياح نشطة.


أمطار رعدية وزخات من البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، جازان، نجران، قد تمتد إلى الباحة، وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية "الربع الخالي"، والرياض "وادي الدواسر". رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر

من ناحيتها أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مع الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

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