الأحد، 22 شعبان 1445 ، 03 مارس 2024

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الموارد البشرية تعلن عن دخول المرحلة الثانية من توطين مهن الطيران المرخصة حيز التنفيذ

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الموارد البشرية
أ أ
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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن دخول المرحلة الثانية من توطين مهن الطيران المرخصة حيز التنفيذ على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في أحد مهن الطيران المستهدفة.

دخول المرحلة الثانية من توطين مهن الطيران المرخصة حيز التنفيذ :


ويأتي ذلك اعتبارًا من 1445/08/23  الموافق 4 مارس 2024م،حيث يأتي ذلك ضمن مساعي الوزارتين على توفير فرص عمل مستقرة ومحفزة للمواطنين والمواطنات وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل. 
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن المهن المستهدفة في المرحلة الثانية من القرار وهي: مهنة مضيف طيران بنسبة %60، وطيار جناح ثابت بنسبة %70، مع اشتراط حصول العاملين في مهن الطيران المستهدفة على شهادة الاعتماد المهني المقدمة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني.  اضافة اعلان

تمكين منشآت القطاع الخاص :

وأكدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية حرصها على متابعة تنفيذ المرحلة الثانية لتوطين مهن الطيران المرخصة، وتمكين منشآت القطاع الخاص من كافة برامج الدعم والتوظيف المقدمة من منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لمساندتها في توظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية. 
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًا يوضّح كافة تفاصيل القرار وآلية تنفيذه, وبرامج الدعم والتوظيف المقدمة لمنشآت القطاع الخاص.

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