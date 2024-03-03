مواعيد الدراسة بجامعة الملك سعود في رمضان

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أعلنت جامعة الملك سعود عن مواعيد الدراسة في شهر رمضان.
أوقات بدء المحاضرات خلال شهر رمضانونشرت عمادة شؤون القبول والتسجيل بالجامعة قرار المجلس الأكاديمي رقم 45/2/1 في جلسته الثانية للعام الجامعي 1445 هـ المتضمن الموافقة على تعديل أوقات بدء المحاضرات خلال شهر رمضان، وذلك وفق الآتي:
أولاً - اختصار مدة المحاضرة بمقدار 15 دقيقة لتكون مدة المحاضرة 35 دقيقة بدلاً عن 50 دقيقة، و70 دقيقة بدلاً عن 100 دقيقة.
ثانيًا - تعديل مواعيد بدء المحاضرات والأنشطة الأخرى للمقررات وفق الجدول التالي:
المحاضرة موعد البدء المعتاد موعد البدء في شهر رمضان
1 8 صباحاً 9 صباحاً
2 9 صباحاً 9:45 صباحاً
3 10 صباحاً 10:30 صباحاً
4 11 صباحاً 11:15 صباحاً
* صلاة الظهر
11:50 - 12:20 مساءً
5 1 مساءً 2:20 مساءً
6 2 مساءً 1:05 مساءً
7 3 مساءً 1:50 مساءً
8 4 مساءً 2:35 مساءً
* صلاة العصر
8 3:15 - 3:45 مساءً
9 5 مساءً 3:45 مساءً
10 6 مساءً 4:30 مساءً
جدولة أوقات الشعبويقوم القسم الذي يتبع له المقرر بإعادة جدولة أوقات الشعب التي تبدأ من بعد الساعة 7:00 مساءً أو تستمر بعدها، وذلك بالاتفاق مع أستاذ المقرر وبما يخدم مصلحة الطلبة.
يشار إلى أن مدارس وجامعات المملكة تعدل مواعيدها في شهر رمضان، حيث يتم تأخير الحضور وتبكير الانصراف عادة، مع تقليص وقت الحصة والمحاضرات.