الأربعاء، 08 شوال 1445 ، 17 أبريل 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في جانٍ بالرياض ومعيدة جامعة أم القرى تعتذر بعد الضجة

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم الأربعاء.

تنبيه عاجل من القنصلية السعودية في دبي للمواطنين المتضررين من الأمطار الغزيرةاضافة اعلان


دعت القنصلية السعودية في دبي، المواطنين المتضررين من الحالة المطرية التي تعرضت لها الإمارة إلى التواصل معها.. المزيد هنا

عاجل.. بشرى سارة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بشأن القبول الاستثنائي بالجامعات


تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، القبول الاستثنائي في الجامعات لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. المزيد هنا

آخر موعد لتقديم طلبات النقل الداخلي للمعلمين.. وخطوات التسجيل


تواصل وزارة التعليم، استقبال طلبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر حساباتهم في برنامج نور، خلال الفترة ما بين 12 1/10/1445هـ إلى 16/10/1445هـ.. المزيد هنا

عاجل.. هل منحة الزواج تشمل المطلقة أم التي لم يسبق لها الزواج فقط؟


تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، منحة الزواج للوريثة المقبلة على الزواج، وفق شروط محددة.. المزيد هنا

عاجل.. أغرب من الخيال.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بجان ارتكب جريمة بشعة في الرياض


أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا

أمطاره غزيرة.. "المسند" يتوقع انتقال منخفض المطير إلى هذه الدول


توقّع أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، عبدالله ‌المسند، اليوم الأربعاء؛ انتقال هدير منخفض "المطير" الجوي لعدة دول مجاورة.. المزيد هنا

عاجل.. جريمة مخلة بالشرف.. القبض على مقيم ارتكب هذا الأمر في عسير (فيديو)


قبضت شرطة منطقة عسير على المقيم من الجنسية اليمنية داود علي حسن علي، لتحرشه بامرأة.. المزيد هنا

"المُعيدة اعتذرت".. بيان عاجل من جامعة أم القرى بشأن واقعة أثارت الجدل


كشفت جامعة أم القرى، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، من وجود إخلال بضوابط الأمانة العلمية لإحدى المعيدات في الجامعة،.. المزيد هنا

عاجل.. تنبيه مهم لحجاج الداخل: التقديم مستمر حتى هذا الموعد


ردت وزارة الحج والعمرة على سؤال أحد الأشخاص يستفسر فيه عن التقديم لحجاج الداخل هل لا يزال مستمراً أم لا؟.. المزيد هنا

القبض على مواطن نشر محتوى يتضمن السخرية والاستهزاء بآيات القرآن الكريم


قبضت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، على مواطن لإنتاجه ونشره محتوى مرئيا يتضمن السخرية والاستهزاء بآيات من القرآن الكريم.. المزيد هنا

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