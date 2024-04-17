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عاجل.. هل منحة الزواج تشمل المطلقة أم التي لم يسبق لها الزواج فقط؟

زواج ---
منحة الزواج تصرف لمرة وحدة
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تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، منحة الزواج للوريثة المقبلة على الزواج، وفق شروط محددة.
وتشترط "التأمينات" أن يكون مورِّث المستفيدة من منحة الزواج مشتركًا وخاضعًا لنظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك أن تكون قد قامت بتسجيل الزواج لدى الجهات الحكومية المختصة.اضافة اعلان

صرف منحة الزواج دون اشتراط تقديم طلب

وقالت إن صرف هذه المنحة يكون "لمرة واحدة بشكل استباقي دون حاجة الوريثة إلى تقديم طلب، فيما يتم إيقاف المعاش لها، وإذا طلقت المرأة أو ترملت بعد ذلك تتم إعادة إدراجها ضمن المستحقين".

منحة الزواج هل تشمل المطلقة؟

وردًا على استفسار حول ما إذا كانت منحة الزواج تشمل المطلقة أم التي لم يسبق لها الزواج فقط؟، أجابت "التأمينات" عبر حسابها في منصة "إكس": "تصرف منحة الزواج للوريثة من معاش المتوفى في نظام التأمينات الاجتماعية في حال كانت (مستفيدة من المعاش) وقت عقد النكاح، ويساوي مبلغها (18) مره من قيمة نصيب المستفيدة، وتصرف لمرة واحدة بعد تسجيلها الزواج لدى الجهات الحكومية بشكل آلي دون الحاجة لرفع طلب".

منحة الزواج في أنظمة التقاعد المدني والعسكري

أما فيما يتعلق بالمستفيدة التي تحصل على معاش والدها العسكري المتقاعد، فأوضحت التأمينات: "تصرف منحة الزواج مرة واحدة للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى في (نظام التأمينات) أما في أنظمة التقاعد المدني والعسكري لا توجد منحة زواج".
نسعد بخدمتكم.

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