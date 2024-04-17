عاجل.. هل منحة الزواج تشمل المطلقة أم التي لم يسبق لها الزواج فقط؟

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تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، منحة الزواج للوريثة المقبلة على الزواج، وفق شروط محددة.

وتشترط "التأمينات" أن يكون مورِّث المستفيدة من منحة الزواج مشتركًا وخاضعًا لنظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك أن تكون قد قامت بتسجيل الزواج لدى الجهات الحكومية المختصة.





صرف منحة الزواج دون اشتراط تقديم طلب



منحة الزواج هل تشمل المطلقة؟



حياك الله

تصرف منحة الزواج للوريثة من معاش المتوفى في نظام التأمينات الاجتماعية في حال كانت (مستفيدة من المعاش) وقت عقد النكاح، ويساوي مبلغها (18) مره من قيمة نصيب المستفيدة، وتصرف لمرة واحدة بعد تسجيلها الزواج لدى الجهات الحكومية بشكل آلي دون الحاجة لرفع طلب.

نسعد بخدمتك. — العناية بالعملاء (@GosiCare) April 16, 2024

منحة الزواج في أنظمة التقاعد المدني والعسكري



حياك الله استاذ اديب

تصرف منحة الزواج مرة واحدة للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى في (نظام التأمينات) أما في أنظمة التقاعد المدني والعسكري لا توجد منحة زواج.

نسعد بخدمتكم. — العناية بالعملاء (@GosiCare) April 16, 2024

وقالت إن صرف هذه المنحة يكون "لمرة واحدة بشكل استباقي دون حاجة الوريثة إلى تقديم طلب، فيما يتم إيقاف المعاش لها، وإذا طلقت المرأة أو ترملت بعد ذلك تتم إعادة إدراجها ضمن المستحقين".وردًا على استفسار حول ما إذا كانت منحة الزواج تشمل المطلقة أم التي لم يسبق لها الزواج فقط؟، أجابت "التأمينات" عبر حسابها في منصة "إكس": "تصرف منحة الزواج للوريثة من معاش المتوفى في نظام التأمينات الاجتماعية في حال كانت (مستفيدة من المعاش) وقت عقد النكاح، ويساوي مبلغها (18) مره من قيمة نصيب المستفيدة، وتصرف لمرة واحدة بعد تسجيلها الزواج لدى الجهات الحكومية بشكل آلي دون الحاجة لرفع طلب".أما فيما يتعلق بالمستفيدة التي تحصل على معاش والدها العسكري المتقاعد، فأوضحت التأمينات: "تصرف منحة الزواج مرة واحدة للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى في (نظام التأمينات) أما في أنظمة التقاعد المدني والعسكري لا توجد منحة زواج".نسعد بخدمتكم.