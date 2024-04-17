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أمطاره غزيرة.. "المسند" يتوقع انتقال منخفض المطير إلى هذه الدول

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منخفض المطير
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توقّع أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، عبدالله ‌المسند، اليوم الأربعاء؛ انتقال هدير منخفض "المطير" الجوي لعدة دول مجاورة.اضافة اعلان
وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن #منخفض_ المطير الجوي من المتوقع أن ينتقل إلى أجواء جنوبي إيران وغربي باكستان وجنوبي أفغانستان، على أن تكون الأمطار غزيرة، لكنها أقل من أمطار أمس الثلاثاء.
وأضاف المسند؛ أن التوقعات تشير إلى هطول أمطارٍ متفرقة خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من الإمارات وعُمان، مع تحرك المنخفض الجوي نحو الشرق، حيث ستشتد السُحب الرعدية على أجزاء من الكويت وشرق المملكة وقطر والبحرين وغرب الإمارات.


حالة مطرية قوية تضرب 4 دول

وبين أن حالة منخفض المطير مستمرة، وتؤثر على أجزاء من عمان والإمارات وقطر والبحرين.
وأوضح أن النماذج المناخية للتوقعات الجوية أجمعت على حالة مطرية معتبرة، كانت ذروتها أمس، وأثرت على شمالي عمان، وعلى الإمارات والبحرين وقطر.

الحالة ملفتة وتستدعي أخذ الاحتياطات اللازمة

وأضاف أن الحالة ملفتة وتستدعي أخذ الاحتياطات اللازمة من الجهات ذات العلاقة؛ خاصة في المواقع الجبلية في شمالي عمان والإمارات.

تأهب خليجي بسبب منخفض المطير

يأتي هذا وسط حالة التأهب الخليجي، حيث تستمر دول الخليج في استقبال الأمطار الناجمة عن #منخفض_المطير الجوي الذي أثّر على سلطنة عُمان والإمارات والبحرين والأجزاء الشرقية من المملكة.

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