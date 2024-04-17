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"المُعيدة اعتذرت".. بيان عاجل من جامعة أم القرى بشأن واقعة أثارت الجدل

جامعة ام القرى
ارشيفية
أ أ
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كشفت جامعة أم القرى، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، من وجود إخلال بضوابط الأمانة العلمية لإحدى المعيدات في الجامعة، تتعلق بنشرها لورقة علمية.اضافة اعلان

رفض أي انتهاك للملكية الفكرية:

ونبهت الجامعة- في بيان لها- إلى أنها ترفض أي انتهاك للملكية الفكرية أو إخلال بأخلاقيات البحث العلمي، كما أنها لم تطّلع على الورقة العلمية أو تعلم عنها مسبقاً؛ لكون العلاقة بين أوعية النشر والباحثين هي علاقة مباشرة، ولم تُعرض الورقة على اللجان والمجالس العلمية بالجامعة، لا قبل النشر ولا بعده.
وبعد أخذ إفادة المعيدة المعنية، اتضح أن الورقة العلمية قُدِّمَت لجامعة أخرى خلال فترة دراستها لمقررات مرحلة الماجستير، وضمن متطلبات مقرر علمي تدرسه في الجامعة المبتعثة إليها، وقامت بنشرها في إحدى المجلات في ما بعد.

اعتذار المعيدة:

وتابعت: وقد اعتذرت المعيدة عن هذا التصرف أمام لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالجامعة، كما قامت بسحب الورقة العلمية من المجلة، مع الاعتذار للباحث الرئيسي.
وأكدت جامعة أم القرى التزامها بتطبيق جميع الأنظمة واللوائح المعمول بها لتحقيق النزاهة العلمية، وستقوم باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة مع المعيدة.

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