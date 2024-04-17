عاجل.. تنبيه مهم لحجاج الداخل: التقديم مستمر حتى هذا الموعد

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ردت وزارة الحج والعمرة على سؤال أحد الأشخاص يستفسر فيه عن التقديم لحجاج الداخل هل لا يزال مستمراً أم لا؟



استمرار التقديم لحجاج الداخل:



صلاحية تأشيرة الحج:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للوزارة على حسابها في منصة إكس يقول فيه :" تسجيل حجاج الداخل مستمر.. ولا خلاص ما أقدر أسجل؟".وجاء الرد من الحج والعمرة على سؤاله بالقول :"حياكم الله.. التقديم لحج عام 1445هـ ، لمن لم يسبق له الحج مستمر إلى نهاية فترة التقديم بتاريخ 7-12-1445هـ حسب المقاعد المتاحة".أيضا كشفت وزارة الحج والعمرة عن المدة التي تكون فيها تأشيرة العمرة سارية ومدة سريان صلاحيتها.وأعلنت الوزارة عبر حسابها على منصة إكس أن صلاحية تأشيرة العمرة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، على أن تنتهي بحد أقصى في 15 ذي القعدة من كل عام هجري.وأوضحت أن ذلك بموجب التنسيق مع وزارة الخارجية ، استعدادًا لموسم الحج من كل عام.وكانت الوزارة قد ردت على عدد من الاستفسارات عبر منصة "إكس"، موضحة أنه تم اعتماد تاريخ إصدار تأشيرة العمرة موعداً لبدء سريان صلاحيتها لمدة ثلاثة أشهر، بدلاً مما كان في السابق باعتماد مدة سريانها بثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الدخول إلى المملكة.ومن المعلوم أن تأشيرة العمرة، هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الخارجية ، وتمكن المستفيد من خارج المملكة من تقديم طلب تأشيرة عمرة ومراجعة الطلب.وتتيح للبعثات السعودية في الخارج إصدار تأشيرات العمرة الواردة عبر:1-المسار الإلكتروني للعمرة.2- طريقها عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة.3- اختيار الخدمة المطلوبة.4- تعبئة النموذج الإلكتروني.