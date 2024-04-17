الأربعاء، 08 شوال 1445 ، 17 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. تنبيه مهم لحجاج الداخل: التقديم مستمر حتى هذا الموعد

وزارة الحج والعمرة
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
ردت وزارة الحج والعمرة على سؤال أحد الأشخاص يستفسر فيه عن التقديم لحجاج الداخل هل لا يزال مستمراً أم لا؟

استمرار التقديم لحجاج الداخل:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للوزارة على حسابها في منصة إكس يقول فيه :" تسجيل حجاج الداخل مستمر.. ولا خلاص ما أقدر أسجل؟".
وجاء الرد من الحج والعمرة على سؤاله بالقول :"حياكم الله.. التقديم لحج عام 1445هـ ، لمن لم يسبق له الحج مستمر إلى نهاية فترة التقديم بتاريخ 7-12-1445هـ حسب المقاعد المتاحة".

صلاحية تأشيرة الحج:

أيضا كشفت وزارة الحج والعمرة عن المدة التي تكون فيها تأشيرة العمرة سارية ومدة سريان صلاحيتها.
وأعلنت الوزارة عبر حسابها على منصة إكس أن صلاحية تأشيرة العمرة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، على أن تنتهي بحد أقصى في 15 ذي القعدة من كل عام هجري.
وأوضحت أن ذلك بموجب التنسيق مع وزارة الخارجية ، استعدادًا لموسم الحج من كل عام.
 وكانت الوزارة قد ردت على عدد من الاستفسارات عبر منصة "إكس"، موضحة أنه تم اعتماد تاريخ إصدار تأشيرة العمرة موعداً لبدء سريان صلاحيتها لمدة ثلاثة أشهر، بدلاً مما كان في السابق باعتماد مدة سريانها بثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الدخول إلى المملكة.
ومن المعلوم أن تأشيرة العمرة، هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الخارجية ، وتمكن المستفيد من خارج المملكة من تقديم طلب تأشيرة عمرة ومراجعة الطلب.
 وتتيح للبعثات السعودية في الخارج إصدار تأشيرات العمرة الواردة عبر:
1-المسار الإلكتروني للعمرة.
2- طريقها عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة.
3- اختيار الخدمة المطلوبة.
4- تعبئة النموذج الإلكتروني.

اقرأ أيضا

"المُعيدة اعتذرت".. بيان عاجل من جامعة أم القرى بشأن واقعة أثارت الجدل

هطول أمطار في 8 مناطق.. والشرقية تسجّل أعلى كمية بالجبيل

عاجل.. تحذير مهم من سفارة المملكة في جورجيا للمواطنين

وزير الخارجية يستقبل نظيره الأرميني

أخبار السعودية.. القبول الاستثنائي بالجامعات وجريمة أغرب من الخيال

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الحج والعمرة 12:13 ص الثلاثاء، 16 أبريل 2024

عاجل.. تنبيه مهم من الحج: صلاحية تأشيرة العمرة تنتهي في هذا الموعد

المسجد الحرام 8:38 م الثلاثاء، 19 مارس 2024

التزموا بآداب المسجد الحرام.. تنبيه مهم من "العناية بشؤون الحرمين" للطائفين

ا 1:01 ص الثلاثاء، 19 مارس 2024

الأرصاد: أمطار على المدينة المنورة وحائل حتى السابعة صباحًا

أهم 10 11:03 م الإثنين، 18 مارس 2024

عاجل.. أهم 10.. المستحقون للمكرمة الملكية وموعد صرف راتب شهر مارس