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القبض على مواطن نشر محتوى يتضمن السخرية والاستهزاء بآيات القرآن الكريم

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القبض على مواطن
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قبضت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، على مواطن لإنتاجه ونشره محتوى مرئيا يتضمن السخرية والاستهزاء بآيات من القرآن الكريم.

الإحالة إلى النيابة العامة


وأوضح الأمن العام، في بيان عبر منصة إكس، أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى
النيابة العامة.

وفي وقت سابق، قبضت شرطة منطقة عسير على المقيم من الجنسية اليمنية داود علي حسن علي، لتحرشه بامرأة.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.


القبض على مقيم تحرش بامرأة

أيضا قبضت شرطة العاصمة المقدسة على المقيم من الجنسية المصرية وليد السيد عبد الحميد، لتحرشه بامرأة.
 وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

القبض على شخصين وفتاة لمخالفتهم الآداب العامة

كذلك ألقت دوريات الأمن بمنطقة الرياض القبض على شخصين وفتاة لمخالفتهم الآداب العامة ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وأوضح الأمن العام، أنه تم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
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