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صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه عاجل من القنصلية السعودية في دبي للمواطنين المتضررين من الأمطار الغزيرة

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القنصلية خصصت رقم هاتف للتواصل معها
أ أ
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دعت القنصلية السعودية في دبي، المواطنين المتضررين من الحالة المطرية التي تعرضت لها الإمارة إلى التواصل معها.
وكتبت القنصلية عبر حسابها في منصة "إكس": تنويه عاجل: لكافة المواطنين والمواطنات الأعزاء المتضررين من الحالة المطرية في مدينة دبي والإمارات الشمالية، التواصل مع القنصلية على هاتف الطوارئ لشؤون السعوديين بالاتصال أو الواتساب.اضافة اعلان


التواصل مع القنصلية في الحالات الطارئة

في الوقت الذي أعلنت فيه القنصلية أنها ستغلق أبوابها اليوم الأربعاء، وخصصت رقم هاتف للتواصل معها في الحالات الطارئة.
وقالت: "نظرًا لاستمرار الأحوال الجوية المتقلبة والحالة المطرية الشديدة التي تمر بها إمارة دبي؛ فعليه ستكون أبواب القنصلية مغلقة ليوم  الأربعاء ١٧ إبريل ٢٠٢٤م وفي الحالات الطارئة يمكنكم التواصل على هاتف طوارئ  شؤون السعوديين".


00971504522258".



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