تنبيه عاجل من القنصلية السعودية في دبي للمواطنين المتضررين من الأمطار الغزيرة

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دعت القنصلية السعودية في دبي، المواطنين المتضررين من الحالة المطرية التي تعرضت لها الإمارة إلى التواصل معها.

وكتبت القنصلية عبر حسابها في منصة "إكس": تنويه عاجل: لكافة المواطنين والمواطنات الأعزاء المتضررين من الحالة المطرية في مدينة دبي والإمارات الشمالية، التواصل مع القنصلية على هاتف الطوارئ لشؤون السعوديين بالاتصال أو الواتساب.





00971504522258 تنويه عاجل : لكافة المواطنين والمواطنات الاعزاء المتضررين من الحالة المطرية في مدينة دبي والإمارات الشمالية التواصل مع القنصلية على هاتف الطوارئ لشؤون السعوديين بالاتصال أو الواتس اب00971504522258 https://t.co/HvT0BkfRnc April 16, 2024

التواصل مع القنصلية في الحالات الطارئة



نظراً لاستمرار الأحوال الجوية المتقلبة والحالة المطرية الشديدة التي تمر بها إمارة دبي فعليه ستكون أبواب القنصلية مغلقة ليوم الأربعاء ١٧ أبريل ٢٠٢٤م وفي الحالات الطارئة يمكنكم التواصل على هاتف طوارئ شئون السعوديين

00971504522258 — القنصلية في دبي (@KSAConsulateUA) April 16, 2024

في الوقت الذي أعلنت فيه القنصلية أنها ستغلق أبوابها اليوم الأربعاء، وخصصت رقم هاتف للتواصل معها في الحالات الطارئة.وقالت: "نظرًا لاستمرار الأحوال الجوية المتقلبة والحالة المطرية الشديدة التي تمر بها إمارة دبي؛ فعليه ستكون أبواب القنصلية مغلقة ليوم الأربعاء ١٧ إبريل ٢٠٢٤م وفي الحالات الطارئة يمكنكم التواصل على هاتف طوارئ شؤون السعوديين".00971504522258".