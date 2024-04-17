تنبيه عاجل من القنصلية السعودية في دبي للمواطنين المتضررين من الأمطار الغزيرة

أ أ
دعت القنصلية السعودية في دبي، المواطنين المتضررين من الحالة المطرية التي تعرضت لها الإمارة إلى التواصل معها.
وكتبت القنصلية عبر حسابها في منصة "إكس": تنويه عاجل: لكافة المواطنين والمواطنات الأعزاء المتضررين من الحالة المطرية في مدينة دبي والإمارات الشمالية، التواصل مع القنصلية على هاتف الطوارئ لشؤون السعوديين بالاتصال أو الواتساب.
تنويه عاجل : لكافة المواطنين والمواطنات الاعزاء المتضررين من الحالة المطرية في مدينة دبي والإمارات الشمالية التواصل مع القنصلية على هاتف الطوارئ لشؤون السعوديين بالاتصال أو الواتس اب— القنصلية في دبي (@KSAConsulateUA) April 16, 2024
00971504522258 https://t.co/HvT0BkfRnc
التواصل مع القنصلية في الحالات الطارئةفي الوقت الذي أعلنت فيه القنصلية أنها ستغلق أبوابها اليوم الأربعاء، وخصصت رقم هاتف للتواصل معها في الحالات الطارئة.
وقالت: "نظرًا لاستمرار الأحوال الجوية المتقلبة والحالة المطرية الشديدة التي تمر بها إمارة دبي؛ فعليه ستكون أبواب القنصلية مغلقة ليوم الأربعاء ١٧ إبريل ٢٠٢٤م وفي الحالات الطارئة يمكنكم التواصل على هاتف طوارئ شؤون السعوديين".
نظراً لاستمرار الأحوال الجوية المتقلبة والحالة المطرية الشديدة التي تمر بها إمارة دبي فعليه ستكون أبواب القنصلية مغلقة ليوم الأربعاء ١٧ أبريل ٢٠٢٤م وفي الحالات الطارئة يمكنكم التواصل على هاتف طوارئ شئون السعوديين— القنصلية في دبي (@KSAConsulateUA) April 16, 2024
00971504522258
00971504522258".