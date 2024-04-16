عاجل.. أهم 10.. أمطار غير مسبوقة بـ"الشرقية" ومكافأة الطلاب ومنخفض المطير يغرق دبي

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عاجل.. قيمة منحة الزواج التي تُصرف للوريثة من معاش المتوفى



أقصى مهلة لسريان صلاحية تأشيرة العمرة قبل موسم الحج



كميات أمطار غير مسبوقة في "منيفة" بالشرقية.. وتحذير من الأرصاد



تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص مكافأة الطلاب



بعد تعليق الدراسة.. "تقويم التعليم" تكشف مصير المتغيبين عن اختبارات القدرات



منخفض المطير.. شاهد أحياء مدينة زايد تحولت لأودية والسيل فاض حتى البحر



المملكة تُسجل رقمًا قياسيًا ونموًا في الحركة الجوية لعام 2023



المرور: بداية دخول التوجيه الملكي بشأن خفض المخالفات حيز التنفيذ.. الخميس المقبل



عاجل.. الموارد البشرية: 3 خطوات لإلغاء ملف المنشأة في مكتب العمل



تفاصيل وخطوات خدمة إعادة تصحيح اختبار القدرات

