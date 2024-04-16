عاجل.. أهم 10.. أمطار غير مسبوقة بـ"الشرقية" ومكافأة الطلاب ومنخفض المطير يغرق دبي

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم الثلاثاء.
عاجل.. قيمة منحة الزواج التي تُصرف للوريثة من معاش المتوفى
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن قيمة منحة الزواج التي تُصرف للوريثة لمرة واحدة من معاش المتوفى.. المزيد هنا
أقصى مهلة لسريان صلاحية تأشيرة العمرة قبل موسم الحج
حدت وزارة الحج والعمرة، أقصى مدة لتأشيرة العمرة قبل موسم الحج للعام 1445هـ.
وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "مدة التأشيرة:.. المزيد هنا
كميات أمطار غير مسبوقة في "منيفة" بالشرقية.. وتحذير من الأرصاد
بالتزامن مع #منخفض_المطير الجوي، والحالة المطرية التي تشهدها المملكة والخليج، تعرضت المنطقة الشرقية لأمطار وسيول وتكون برديات كثيفة بالجبيل.. المزيد هنا
تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص مكافأة الطلاب
يشترط حساب المواطن، الإفصاح عن كافة مصادر الدخل عند التسجيل في برنامج الدعم، لتقدير مدى استحقاقيته من عدمه.. المزيد هنا
بعد تعليق الدراسة.. "تقويم التعليم" تكشف مصير المتغيبين عن اختبارات القدرات
أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، التسجيل مجددًا للطلاب الذين لم يتمكنوا من خوض اختبارات القدرات، بسبب تعليق الدراسة عقب تحذيرات بشأن حالة الطقس. . المزيد هنا
منخفض المطير.. شاهد أحياء مدينة زايد تحولت لأودية والسيل فاض حتى البحر
بالتزامن مع #منخفض_المطير الجوي، والحالة المطرية التي تشهدها الإمارات وسلطنة عمان ومنطقة الخليج.. المزيد هنا
المملكة تُسجل رقمًا قياسيًا ونموًا في الحركة الجوية لعام 2023سجلت حركة النقل الجوي في المملكة خلال عام 2023 رقمًا قياسيًا غير مسبوق من حيث المسافرين الذين بلغ عددهم.. المزيد هنا
المرور: بداية دخول التوجيه الملكي بشأن خفض المخالفات حيز التنفيذ.. الخميس المقبل
أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه قد تبقى يومان على بداية دخول التوجيه الملكي حيز التنفيذ وتطبيق تخفيض.. المزيد هنا
عاجل.. الموارد البشرية: 3 خطوات لإلغاء ملف المنشأة في مكتب العمل
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثلاث خطوات لإلغاء ملف المنشأة في مكتب العمل.. المزيد هنا
تفاصيل وخطوات خدمة إعادة تصحيح اختبار القدرات
تتيح هيئة تقويم التعليم والتدريب إمكانية تتبع خطوات خدمة إعادة تصحيح الاختبار في ملف المستفيد في حالة الرغبة في إعادة تصحيح الاختبارات.. المزيد هنا