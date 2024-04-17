الأربعاء، 08 شوال 1445 ، 17 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. جريمة مخلة بالشرف.. القبض على مقيم ارتكب هذا الأمر في عسير (فيديو)

رجل تحرش بامرأة في عسير
مقيم تحرش بامرأة في عسير
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قبضت شرطة منطقة عسير على المقيم من الجنسية اليمنية داود علي حسن علي، لتحرشه بامرأة.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.اضافة اعلان


القبض على مقيم تحرش بامرأة

وفي وقت سابق، قبضت شرطة العاصمة المقدسة على المقيم من الجنسية المصرية وليد السيد عبد الحميد، لتحرشه بامرأة.
 وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

القبض على شخصين وفتاة لمخالفتهم الآداب العامة

وفي وقت سابق، ألقت دوريات الأمن بمنطقة الرياض القبض على شخصين وفتاة لمخالفتهم الآداب العامة ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وأوضح الأمن العام، أنه تم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

اقرأ أيضا

تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن بدورتها الـ44 في صفر

أمطاره غزيرة.. "المسند" يتوقع انتقال منخفض المطير إلى هذه الدول

عاجل.. أغرب من الخيال.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بجان ارتكب جريمة بشعة في الرياض

اليوم.. جامعة الملك سعود تطرح ٤ برامج جديدة للدراسات العليا

أعلاها 39 في مكة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ريالات سعودية 7:52 ص الأربعاء، 17 أبريل 2024

فيديو.. لن تصدق ما فعله هذا الرجل بـ"العملة" في الرياض وعقوبة مغلّظة تنتظره

النيابة العامة 8:37 م الأحد، 14 أبريل 2024

النيابة العامة تحذر: السجن والغرامة عقوبة مخالفة نظام العلامات التجارية

أهم 10 1:12 ص السبت، 13 أبريل 2024

أهم 10.. ضبط مقيم يرتكب جريمة نكراء وشروط منحة الزواج وتعديل صرف المعاشات لا يشمل هؤلاء

القبض على مقيم مصري 8:01 م الجمعة، 12 أبريل 2024

عاجل.. جريمة نكراء.. شرطة العاصمة المقدسة تقبض على مقيم بهذه التهمة