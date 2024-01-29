"المرور": مخالفة المراوغة بين المركبات تصل لـ 6 آلاف ريال

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أصدرت الإدارة العامة للمرور تنبيهًا بشأن مخالفة المراوغة بين المركبات.

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس" أن مخالفة المراوغة بين المركبات تصل لـ 6 آلاف ريال. اضافة اعلان





تحذير من سلوكيات خاطئة أثناء قيادة المركبات



حقوق مستخدمي الطريق



3 سلوكيات خاطئة



وفي وقت سابق، حذرت الإدارة العامة للمرور في المملكة، من اتباع سلوكيات خاطئة أثناء قيادة المركبات على الطرق العامة، والتي تتسبب في عرقلة حركة المرور وربما حوادث مرورية -لا قدر الله-.وشارك الحساب الرسمي لـ”المرور “، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تغريدة، قال فيها: “لا تكن سبباً في إرباك وعرقلة حركة السير على الطرق العامة بالوقوف دون مراعاة حقوق مستخدمي الطريق”.وناشد “المرور” قائدي المركبات، بعدم التوقف أو السير ببطئ في الطرق العامة من أجل:1- تبادل أطراف الحديث2- الاستدلال على موقع معين3- مشاهدة حادث على الطريق