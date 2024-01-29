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"المرور": مخالفة المراوغة بين المركبات تصل لـ 6 آلاف ريال

مرور جده
المرور
أ أ
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أصدرت الإدارة العامة للمرور تنبيهًا بشأن مخالفة المراوغة بين المركبات.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس" أن مخالفة المراوغة بين المركبات تصل لـ 6 آلاف ريال.اضافة اعلان

تحذير من سلوكيات خاطئة أثناء قيادة المركبات 

وفي وقت سابق، حذرت الإدارة العامة للمرور في المملكة، من اتباع سلوكيات خاطئة أثناء قيادة المركبات على الطرق العامة، والتي تتسبب في عرقلة حركة المرور وربما حوادث مرورية -لا قدر الله-.

حقوق مستخدمي الطريق

وشارك الحساب الرسمي لـ”المرور “، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تغريدة، قال فيها: “لا تكن سبباً في إرباك وعرقلة حركة السير على الطرق العامة بالوقوف دون مراعاة حقوق مستخدمي الطريق”.

3 سلوكيات خاطئة

وناشد “المرور” قائدي المركبات، بعدم التوقف أو السير ببطئ في الطرق العامة من أجل:

1- تبادل أطراف الحديث

2- الاستدلال على موقع معين

3- مشاهدة حادث على الطريق

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