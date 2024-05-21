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عاجل.. اسأل الزكاة.. توضيح مهم بشأن التحقق من الرقم الضريبي

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الزكاة والضريبة والجمارك
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أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، توضيحًا مهمًا بشأن التحقق من الرقم الضريبي.

 توضيح مهم بشأن التحقق من الرقم الضريبياضافة اعلان

وأوضح حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك على منصة إكس، أنه يمكن التحقق من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، من خلال:
1 - الدخول لتطبيق ZATCA.
2 - اختيار الصفحة الرئيسة.
3 - خدمات ضريبة القيمة المضافة.
4 - التحقق من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.


وأضاف أنه يمكن اختيار الطريقة المناسبة باتباع الخطوات التالية:
1 - مسح الرمز QR.
2 - إضافة أحد البيانات التالية:
- رقم العقد.
-  رقم الرخصة.
- الرقم الضريبي.
- رقم السجل التجاري.
- رقم شهادة ضريبة القيمة المضافة، من ثم التحقق.

جاء ذلك خلال رد حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك على سؤال يقول: "كيف يمكن التحقق من الرقم الضريبي لمنشأة ما؟".

كيفية تسجيل أكثر من مؤسسة برقم ضريبي واحد

في الوقت نفسه، بيّنت الهيئة أنه يتم إدراج جميع الفروع والسجلات التجارية تحت رقم مميز واحد ورقم ضريبي واحد، ويتم احتساب الإيرادات لجميع السجلات الدارجة تحت الرقم نفسه.


خطوات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

1-  تسجيل الدخول للموقع الإلكتروني.
2 - الانتقال إلى تبويب الخدمات العامة.
3 - الانتقال إلى علامة التسجيل في قيمة الضريبة المضافة.
4 - قم بتعبئة نموذج التسجيل.
5ـ - سيصلك إشعار لشهادة الضريبة عند اكتمال الطلب.

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