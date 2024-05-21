عاجل.. اسأل الزكاة.. توضيح مهم بشأن التحقق من الرقم الضريبي

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أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، توضيحًا مهمًا بشأن التحقق من الرقم الضريبي.





توضيح مهم بشأن التحقق من الرقم الضريبي



عزيزي العميل، يمكنك التحقق من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، من خلال تطبيق ZATCA- الرئيسية- خدمات ضريبة القيمة المضافة- التحقق من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة — اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) May 20, 2024

كيفية تسجيل أكثر من مؤسسة برقم ضريبي واحد



وأوضح حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك على منصة إكس، أنه يمكن التحقق من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، من خلال:1 - الدخول لتطبيق ZATCA.2 - اختيار الصفحة الرئيسة.3 - خدمات ضريبة القيمة المضافة.4 - التحقق من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.وأضاف أنه يمكن اختيار الطريقة المناسبة باتباع الخطوات التالية:1 - مسح الرمز QR.2 - إضافة أحد البيانات التالية:- رقم العقد.- رقم الرخصة.- الرقم الضريبي.- رقم السجل التجاري.- رقم شهادة ضريبة القيمة المضافة، من ثم التحقق.جاء ذلك خلال رد حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك على سؤال يقول: "كيف يمكن التحقق من الرقم الضريبي لمنشأة ما؟".في الوقت نفسه، بيّنت الهيئة أنه يتم إدراج جميع الفروع والسجلات التجارية تحت رقم مميز واحد ورقم ضريبي واحد، ويتم احتساب الإيرادات لجميع السجلات الدارجة تحت الرقم نفسه.





خطوات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة



1- تسجيل الدخول للموقع الإلكتروني.2 - الانتقال إلى تبويب الخدمات العامة.3 - الانتقال إلى علامة التسجيل في قيمة الضريبة المضافة.4 - قم بتعبئة نموذج التسجيل.5ـ - سيصلك إشعار لشهادة الضريبة عند اكتمال الطلب.