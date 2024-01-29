عاجل.. "تعليم بيشة" تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء

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أعلنت إدارة تعليم بيشة، تحويل الدراسة عن بُعد غدًا الثلاثاء، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع.

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تحويل الدراسة عن بعد عبر "مدرستي"



تساقط الثلوج على ثلاث مناطق



ضباب ورياح نشطة



وقال إدارة بيشة عبر منصة "إكس" إنه تقرر تحويل الدراسة عن بعد غدًا الثلاثاء 18/ 7 / 1445 عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات مدارس مكتب التعليم ببلقرن .وفي وقت سابق، توقع الباحث في الطقس والمناخ وخبير الأرصاد الجوية، د. زياد الجهني تساقط الثلوج على ثلاث مناطق نهاية الأسبوع الجاري، بمشيئة الله.وقال الجهني، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "نهاية أسبوع ثلجية.. ولا يستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك".وأضاف الجهني "حسب تحديث النموذج الأوروبي تحسنت فرص هطول الثلوج بخاصة من مساء الأربعاء حتى الجمعة".وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل. في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة وتساقط الثلوج على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات) وتبوك ( علقان- جبل اللوز- الظهر).كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك سواحل المنطقة الشرقية ومرتفعات جازان وعسير.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وبسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.