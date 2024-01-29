الإثنين، 17 رجب 1445 ، 29 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. "تعليم بيشة" تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء

امطار متوسطة - صورة ارشيفية
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت إدارة تعليم بيشة، تحويل الدراسة عن بُعد غدًا الثلاثاء، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع.
اضافة اعلان

تحويل الدراسة عن بعد عبر "مدرستي"

وقال إدارة بيشة عبر منصة "إكس" إنه تقرر تحويل الدراسة عن بعد غدًا الثلاثاء 18/ 7 / 1445 عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات مدارس مكتب التعليم ببلقرن .

تساقط الثلوج على ثلاث مناطق

وفي وقت سابق، توقع الباحث في الطقس والمناخ وخبير الأرصاد الجوية، د. زياد الجهني تساقط الثلوج على ثلاث مناطق نهاية الأسبوع الجاري، بمشيئة الله.

وقال الجهني، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "نهاية أسبوع ثلجية.. ولا يستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك".
وأضاف الجهني "حسب تحديث النموذج الأوروبي تحسنت فرص هطول الثلوج بخاصة من مساء الأربعاء حتى الجمعة".

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل. في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة وتساقط الثلوج على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات) وتبوك ( علقان- جبل اللوز- الظهر).

ضباب ورياح نشطة


كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك سواحل المنطقة الشرقية ومرتفعات جازان وعسير.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وبسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

اقرأ أيضا

"صرخات استغاثة".. لماذا غيرت رحلة "إسطنبول - الرياض" مسارها وهبطت في أنطاليا؟

وزارة التعليم تُطلق برنامج "رواشن التعليم" لتطوير المهارات المعرفية لمنسوبيها

عاجل.. عبر منفذ البطحاء .. إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات مخبأة بحيلة ماكرة في مركبة

مذكرة تعاون لتنمية المحتوى المحلي في مجال الموارد البشرية

هل يلزم الإعلان في الصحيفة ضمن مرحلة دراسة طلبات التملك؟ إحكام توضح

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة التعليم السعودية 1:02 ص الأحد، 21 يناير 2024

قرار عاجل من تعليم الغايل بشأن موعد الانصراف للدوام الحضوري

خادم الحرمين وولي العهد 5:28 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان

المؤسسة العامة للتأمينات 2:08 ص الإثنين، 01 يناير 2024

كم يلزم من سنوات الخدمة للحصول على التأمين التقاعدي؟

أخبار السعودية 5:04 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. شروط قبول أعذار التغيب عن اختبار نصف العام وخطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

اقرأ أيضا

أخبار السعودية
4:53 م الإثنين، 29 يناير 2024

أخبار السعودية.. رابط الاستعلام عن حساب المواطن و"الغذاء والدواء" تتحرك ضد هؤلاء

حادث سير
4:53 م الإثنين، 29 يناير 2024

وفاة سائق وإصابة 5 طالبات بجامعة بيشة في حادث سير

GFAfuFwXgAAGDCd
4:53 م الإثنين، 29 يناير 2024

أهمها التدريب التقني.. الشورى يعقد جلسته اليوم ويوافق على عدة قرارات

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
4:52 م الإثنين، 29 يناير 2024

حيل ماكرة.. دوريات الأمن تُفاجئ تجار السموم وتحبط مخططانهم بهذه المناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

صالح الفوزان
8:23 م الإثنين، 29 يناير 2024

شخص وجد ذهبا ولم يجد صاحبه.. ماذا يفعل في هذه الحالة؟

امطار متوسطة - صورة ارشيفية
8:01 م الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. "تعليم بيشة" تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
7:39 م الإثنين، 29 يناير 2024

الأمن العام: 20 ألف ريال غرامة نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية

حساب المواطن
7:01 م الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يكشف عن أسباب اختلاف الحد المانع بين المستفيدين

فيديو
6:00 م الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. عبر منفذ البطحاء .. إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات مخبأة بحيلة ماكرة في مركبة

وزارة الخارجية السعودية 2
5:54 م الإثنين، 29 يناير 2024

وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة وتنديدها بالهجوم على قاعدة عسكرية على الحدود الأردنية السورية