عاجل.. أهم 10.. غرامة مشددة على المشاة عابري الطرق واعتماد خدمة جديدة عبر "توكلنا"

أ أ

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:







عاجل.. تفاصيل جديدة حول عفو مقيم سوري عن قاتل ابنه بمجلس أمير عسير (فيديو) اضافة اعلان



عبر"توكلنا".. اعتماد خدمة جديدة تُمكن الأفراد من التواصل الحكومي والخاص



أتربة مثارة وأمطار.. الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر



تحذير من المرور.. 3 مخالفات للمشاة عند عبور الطرق



عاجل.. إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل لرخص العمل بشرط



طريقة احتساب دعم حساب المواطن للمتواجدين خارج المملكة



خطوات تعديل موعد اختبار الرخصة المهنية الورقي عبر "قياس"



عاجل.. حقيقة منح "سيارات مدعومة" لمستفيدي الضمان الاجتماعي



47 عامًا يرفع النداء.. وفاة الشيخ منصور المزيد مؤذن جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض



عاجل.. السجن وغرامة موجعة .. النيابة العامة تحذر من عقوبة الإخلال بالنظام على متن الطائرة

