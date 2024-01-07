الأحد، 25 جمادى الثانية 1445 ، 07 يناير 2024

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عاجل.. أهم 10.. غرامة مشددة على المشاة عابري الطرق واعتماد خدمة جديدة عبر "توكلنا"

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:


عاجل.. تفاصيل جديدة حول عفو مقيم سوري عن قاتل ابنه بمجلس أمير عسير (فيديو)اضافة اعلان


كشف أمين لجنة إصلاح ذات البين في إمارة عسير، مسفر الحرملي، عن تفاصيل إعلان مقيم سوري، عفوه لوجه الله عن المتسبب في قتل ابنه.. المزيد هنا

عبر"توكلنا".. اعتماد خدمة جديدة تُمكن الأفراد من التواصل الحكومي والخاص


تقرر اعتماد مبادرة خدمة تراسل في تطبيق (توكلنا)، التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، قناة رسمية لتواصل الجهات الحكومية والخاصة مع الأفراد.. المزيد هنا

أتربة مثارة وأمطار.. الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر


أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا لسكان عدد من مناطق المملكة من حالة مطرية مع تقلبات جوية متوقعة.. المزيد هنا

تحذير من المرور.. 3 مخالفات للمشاة عند عبور الطرق


حذرت المديرية العامة للمرور من عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة، وأكدت على انه يعرض حياتهم للخطر، ويتسبب في تعطيل الحركة المرورية.. المزيد هنا

عاجل.. إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل لرخص العمل بشرط


كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن شرط إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي لرخص العمل.. المزيد هنا

طريقة احتساب دعم حساب المواطن للمتواجدين خارج المملكة


كشف حساب المواطن عن آلية احتساب الدعم للمواطنين المقيمين خارج المملكة.. المزيد هنا

خطوات تعديل موعد اختبار الرخصة المهنية الورقي عبر "قياس"


تتيح هيئة تقويم التعليم والتدريب إمكانية تعديل مواعد الاختبار الرقمي في قياس لاختبار الرخصة المهنية، حيث يمكن تعديل الموعد إلكترونيا عبر موقع مركز قياس.. المزيد هنا

عاجل.. حقيقة منح "سيارات مدعومة" لمستفيدي الضمان الاجتماعي


نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تمتع مستفيدي الضمان الاجتماعي بميزة شراء سيارات مدعومة. . المزيد هنا

47 عامًا يرفع النداء.. وفاة الشيخ منصور المزيد مؤذن جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض


بعد أن أمضى فيه مؤذنًا قرابة 47 عامًا، انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ منصور بن محمد بن عبدالله آل مزيد.. المزيد هنا

عاجل.. السجن وغرامة موجعة .. النيابة العامة تحذر من عقوبة الإخلال بالنظام على متن الطائرة


قالت النيابة العامة إن نظام الطيران المدني أضفى حماية جزائية متخصصة لطاقم الطائرة وركابها وقرر العقوبات.. المزيد هنا

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تحت رعاية خادم الحرمين .. نائب أمير مكة المكرمة يفتتح غداً مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024

إعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض بمحمية الإمام عبدالعزيز الملكية

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