عاجل.. "الغذاء والدواء" ترد بهذا الإجراء بخصوص احتواء أكياس شاي على كائنات دقيقة

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تتابع الهيئة العامة للغذاء والدواء، المنتجات المتداولة في السوق وتقوم بسحب عينات وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائح. اضافة اعلان





إصدار العقوبات بحق المخالفين







"الغذاء والدواء" ستسحب المنتجات المخالفة وتعاقب مورديهاpic.twitter.com/Esey39SEMr فيديو | ردا على مقطع متداول لاحتواء أكياس شاي على كائنات دقيقة.."الغذاء والدواء" ستسحب المنتجات المخالفة وتعاقب مورديها #الإخبارية January 29, 2024

وأكدت الهيئة، ردًا على مقطع فيديو متداول حول احتواء أكياس شاي على كائنات دقيقة ومكونات غير صحية، أنها تقوم بإصدار العقوبات بحق المخالفين، بحسب ما أوردت فضائية "الإخبارية".وتابعت، أنها تقوم بسحب المنتجات المخالفة في حينها ونوهت بالإبلاغ عن المنتجات المشكوك فيها أو التي تسببت في أعراض جانبية للمستهلك.