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عاجل.. "الغذاء والدواء" ترد بهذا الإجراء بخصوص احتواء أكياس شاي على كائنات دقيقة

الغذاء-والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء
أ أ
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تتابع الهيئة العامة للغذاء والدواء، المنتجات المتداولة في السوق وتقوم بسحب عينات وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائح.اضافة اعلان

إصدار العقوبات بحق المخالفين

وأكدت الهيئة، ردًا على مقطع فيديو متداول حول احتواء أكياس شاي على كائنات دقيقة ومكونات غير صحية، أنها تقوم بإصدار العقوبات بحق المخالفين، بحسب ما أوردت فضائية "الإخبارية".
وتابعت، أنها تقوم بسحب المنتجات المخالفة في حينها ونوهت بالإبلاغ عن المنتجات المشكوك فيها أو التي تسببت في أعراض جانبية للمستهلك.

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