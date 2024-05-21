طفل يفقد والدته واثنين من أشقائه في حادث أليم بسبب مفحط.. التفاصيل كاملة

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استقبل معلمو وطلاب متوسطة الخلال في الرياض، الطالب سليمان سعد الشمري، بعد تماثله للشفاء إثر تعرضه لحادث مروري أليم تسبب به "مفحط" فقد فيه أمه واثنين من أشقائه.





تفاصيل الواقعة



ماذا قال الأب المكلوم؟







معلمو وطلاب متوسطة الخلال يحتفون بزميلهم سليمان الشمري بعد تماثله للشفاء وعودته لمقاعد الدراسة. بعد فقده لأمه وأخواته في حادث تسبب به "مفحط"..معلمو وطلاب متوسطة الخلال يحتفون بزميلهم سليمان الشمري بعد تماثله للشفاء وعودته لمقاعد الدراسة. pic.twitter.com/5YDp4bFAJh May 18, 2024

وقال الشمري في مقطع فيديو نشرته صحيفة "عكاظ"، إنه كان بصحبة أفراد أسرته المكونة من 10 أفراد في الخارج عندما تعرضت لحادث مروري قبل 3 شهور تسبب فيه مفحط أدى إلى فقدانه أمه وأخته وأخًا له.وخضع الشمري على إثر ذلك للعلاج في المستشفى، قبل أن يتعافى مؤخرًا ويعود إلى مقاعد الدراسة بعد غياب أكثر من 100 يوم، حيث استقبله معلموه وزملاؤه الطلاب، وقدموا له الهدايا المختلفة.وقال الأب المكلوم، إن أفراد الأسرة (10 أشخاص) كانوا في الخارج في يوم جمعة وأثناء عودتهم إلى المنزل تعرضوا لحادث مروري بسبب "مفحط"، مما أدى إلى وفاة 3 أشخاص في مكان الحادث، ودخول الباقين إلى المستشفى، وبينهم 3 يرقدون في العناية المركزة.وقال مدير مدرسة متوسطة الخلال، يوسف بن عواد العنيزي، إن المدرسة قامت عندما وصلها خبر تعرض الطالب للحادث بالتواصل مع والده للاطمئنان على حالته، وقامت بزيارته في منزله لتعزيته في وفاة أمه واثنين من إخوته.