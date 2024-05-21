الثلاثاء، 13 ذو القعدة 1445 ، 21 مايو 2024

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طفل يفقد والدته واثنين من أشقائه في حادث أليم بسبب مفحط.. التفاصيل كاملة

الطالب سليمان الشمري
الطالب سليمان سعد الشمري لحظة استقباله بالمدرسة
أ أ
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استقبل معلمو وطلاب متوسطة الخلال في الرياض، الطالب سليمان سعد الشمري، بعد تماثله للشفاء إثر تعرضه لحادث مروري أليم تسبب به "مفحط" فقد فيه أمه واثنين من أشقائه.اضافة اعلان

تفاصيل الواقعة

وقال الشمري في مقطع فيديو نشرته صحيفة "عكاظ"، إنه كان بصحبة أفراد أسرته المكونة من 10 أفراد في الخارج عندما تعرضت لحادث مروري قبل 3 شهور تسبب فيه مفحط أدى إلى فقدانه أمه وأخته وأخًا له.
وخضع الشمري على إثر ذلك للعلاج في المستشفى، قبل أن يتعافى مؤخرًا ويعود إلى مقاعد الدراسة بعد غياب أكثر من 100 يوم، حيث استقبله معلموه وزملاؤه الطلاب، وقدموا له الهدايا المختلفة.

ماذا قال الأب المكلوم؟

وقال الأب المكلوم، إن أفراد الأسرة (10 أشخاص) كانوا في الخارج في يوم جمعة وأثناء عودتهم إلى المنزل تعرضوا لحادث مروري بسبب "مفحط"، مما أدى إلى وفاة 3 أشخاص في مكان الحادث، ودخول الباقين إلى المستشفى، وبينهم 3 يرقدون في العناية المركزة.
وقال مدير مدرسة متوسطة الخلال، يوسف بن عواد العنيزي، إن المدرسة قامت عندما وصلها خبر تعرض الطالب للحادث بالتواصل مع والده للاطمئنان على حالته، وقامت بزيارته في منزله لتعزيته في وفاة أمه واثنين من إخوته.

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