الإثنين، 17 رجب 1445 ، 29 يناير 2024

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عاجل.. الإطاحة بشخص ضايق امرأة خلال إيصالها بمركبته في الرياض

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المتهم
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قبضت شرطة منطقة الرياض على شخص لمضايقته امرأة خلال إيصالها بمركبته عبر إحدى خدمات النقل والتوصيل.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.اضافة اعلان


ضبط معمل لتجديد الإطارات التالفة 

أعلنت وزارة التجارة ضبط معمل لتجديد الإطارات التالفة وإعادة بيعها في حفر الباطن.

 ضبط معمل لتجديد الإطارات التالفة وإعادة بيعها

جاء ذلك على صفحة الوزارة الرسمية في "إكس"، من خلال فيديو يوضح قيام فرق الوزارة بعملية ضبط المعمل أثناء عملية الغش.
وقامت الفرق الرقابية بوزارة التجارة محافظة حفر الباطن بضبط أكثر من 500 إطار تالف، إضافة إلى ضبط الإدوات التي تستخدم في عملية الغش وإعادة تجديد الإطارات.

حجز الكميات المضبوطة قبل وصولها للمستهلك

وحجزت الفرق الرقابية الكميات المضبوطة من الإطارات التالفة بعد إصلاحها، ومنع وصولها للمستهلكين، وتم أتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ضبط السلع المغشوشة غير المطابقة للمواصفات

ويأتي ذلك امتداداً لجهود وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية في ضبط ومصادرة الإطارات المستعملة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية في الأسواق، والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة في سبيل القضاء على الإطارات المخالفة وحماية المستهلكين من أضرارها.

تطبيق العقوبات النظامية على جيمع المخالفين

وأكدت الوزارة أنها ستطبق العقوبات النظامية بحق جميع المصانع المخالفة والمتورطة في إنتاج سلع ومواد مغشوشة أو مقلدة، أو تمثل خطورة على حياة المستهلكين، وأنها لن تتهاون أيضاً في معاقبة المحال والأسواق التجارية التي تروج لمثل تلك السلع.

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