عاجل.. الإطاحة بشخص ضايق امرأة خلال إيصالها بمركبته في الرياض

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قبضت شرطة منطقة الرياض على شخص لمضايقته امرأة خلال إيصالها بمركبته عبر إحدى خدمات النقل والتوصيل.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.
🎥 | شرطة منطقة الرياض تقبض على شخص لمضايقته امرأة خلال إيصالها بمركبته. pic.twitter.com/UTlZDJ6RLO— الأمن العام (@security_gov) January 29, 2024
ضبط معمل لتجديد الإطارات التالفة أعلنت وزارة التجارة ضبط معمل لتجديد الإطارات التالفة وإعادة بيعها في حفر الباطن.
ضبط معمل لتجديد الإطارات التالفة وإعادة بيعهاجاء ذلك على صفحة الوزارة الرسمية في "إكس"، من خلال فيديو يوضح قيام فرق الوزارة بعملية ضبط المعمل أثناء عملية الغش.
وقامت الفرق الرقابية بوزارة التجارة محافظة حفر الباطن بضبط أكثر من 500 إطار تالف، إضافة إلى ضبط الإدوات التي تستخدم في عملية الغش وإعادة تجديد الإطارات.