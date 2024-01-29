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صحيفة تواصل الالكترونية

"قوى": لا يمكن نقل خدمات العامل في هذه الحالة

منصة قوى
منصة "قوى"
أ أ
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أكدت منصة "قوى" أنه لا يمكن إلغاء طلب الانقطاع عن العمل (التغيب) بعد تقديمه، كما أنه في حال أصبحت حالة الموظف متغيب عن العمل في أنظمة وزارة الموارد البشرية ووزارة الداخلية فإنه لا يمكن نقل خدماته.اضافة اعلان

هل يمكن نقل خدمات الموظف المتغيب؟

جاء ذلك على الصفحة الرسمية لمنصة "قوى" في "إكس" ردا على الاستفسار جاء فيه: "ماهي شروط الغاء بلاغ الهروب ونقل الكفالة؟ علما أن إقامتي منتهيه، ومهنتي مندوب مشتريات".

3 حالات لإسقاط الموظف المقيم

1- نقل الخدمات
2- خرج من المملكة بتأشيرة خروج نهائي
3- بعد مرور 60 يوم من تقديم طلب الانقطاع عن العمل

حالات نقل كفالة العامل

وأكدت منصة "قوى" على أنه بعد مرور 60 يومًا من تقديم طلب الانقطاع عن العمل تصبح حالة الموظف متغيب عن العمل ولا يمكن نقل خدماته.

شروط نقل كفالة العامل دون موافقة الكفيل

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بينت أن الحالات التي يُسمح فيها للعامل بنقل الكفالة إلى شركة أخرى دون موافقة الكفيل.
1ـ إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية.
2ـ لم يتم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية.
3ـ ثبوت كيدية بلاغ تغيّب بحق العامل.

طريقة إنهاء العلاقة التعاقدية عبر "قوى"

ولفتت إلى أن العقود تتجدد تلقائيا في منصة "قوى" ما لم يقم أحد الطرفين بإنهاء العلاقة التعاقدية، مؤكدة أنه يمكن إنهاء العلاقة التعاقدية من خلال الحساب الشخصي في منصة قوى ثم خدمة العقود الوظيفية.

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