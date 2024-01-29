"قوى": لا يمكن نقل خدمات العامل في هذه الحالة

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أكدت منصة "قوى" أنه لا يمكن إلغاء طلب الانقطاع عن العمل (التغيب) بعد تقديمه، كما أنه في حال أصبحت حالة الموظف متغيب عن العمل في أنظمة وزارة الموارد البشرية ووزارة الداخلية فإنه لا يمكن نقل خدماته. اضافة اعلان





هل يمكن نقل خدمات الموظف المتغيب؟



3 حالات لإسقاط الموظف المقيم



حالات نقل كفالة العامل



شروط نقل كفالة العامل دون موافقة الكفيل



طريقة إنهاء العلاقة التعاقدية عبر "قوى"



جاء ذلك على الصفحة الرسمية لمنصة "قوى" في "إكس" ردا على الاستفسار جاء فيه: "ماهي شروط الغاء بلاغ الهروب ونقل الكفالة؟ علما أن إقامتي منتهيه، ومهنتي مندوب مشتريات".1- نقل الخدمات2- خرج من المملكة بتأشيرة خروج نهائي3- بعد مرور 60 يوم من تقديم طلب الانقطاع عن العملوأكدت منصة "قوى" على أنه بعد مرور 60 يومًا من تقديم طلب الانقطاع عن العمل تصبح حالة الموظف متغيب عن العمل ولا يمكن نقل خدماته.وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بينت أن الحالات التي يُسمح فيها للعامل بنقل الكفالة إلى شركة أخرى دون موافقة الكفيل.1ـ إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية.2ـ لم يتم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية.3ـ ثبوت كيدية بلاغ تغيّب بحق العامل.ولفتت إلى أن العقود تتجدد تلقائيا في منصة "قوى" ما لم يقم أحد الطرفين بإنهاء العلاقة التعاقدية، مؤكدة أنه يمكن إنهاء العلاقة التعاقدية من خلال الحساب الشخصي في منصة قوى ثم خدمة العقود الوظيفية.