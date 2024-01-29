أهمها التدريب التقني.. الشورى يعقد جلسته اليوم ويوافق على عدة قرارات

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عقد مجلس الشورى اليوم, جلسته العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. اضافة اعلان







مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثامنة عشرة



واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الثامنة عشرة، وما جاء فيها من موضوعات حيث أصدر خلال الجلسة قراره بشأنها.وخلال الجلسة وافق مجلس الشورى على مشروعي مذكرتي تفاهم بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة ومعهد التعليم التقني في جمهورية سنغافورة، وبين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في جمهورية النمسا، في مجال التدريب التقني والمهني.كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان.وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة صوت مجلس الشورى بالموافقة على مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، وكل من وزارة الزراعة والغابات في جمهورية تركيا في المجال الزراعي، وبين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية جيبوتي للتعاون في مجال الثروة الحيوانية الحية.كما وافق مجلس الشورى خلال هذه الجلسة على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة المملكة، وحكومة بربادوس، وحكومة جمهورية سيراليون، في مجال خدمات النقل الجوي.