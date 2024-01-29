عاجل.. حساب المواطن يوضح كيفية إضافة العزباء إلى البرنامج للحصول على الدعم

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أوضح برنامج حساب المواطن، كيفية وطريقة وشروط تسجيل العزباء في البرنامج، بصفتها فردًا مستقلاً.





كيفية إضافة العزباء إلى حساب المواطن اضافة اعلان



وعليكم السلام، بإمكان الفرد المستقل التسجيل ولابد من ارفاق مستند لاثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة حسابك (ملف المستفيد - المرفقات) ،نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 28, 2024

من هو الفرد المستقل؟



المستندات المطلوبة لإثبات استقلالية المسكن



شروط استيفاء الأهلية







حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن







التسجيل الجديد في حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن





