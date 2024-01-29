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أسعار كشوفات الأطباء في مستشفيات المملكة

أسعار الاطباء
أسعار الأطباء في المستشفيات
أ أ
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اختلفت أسعار كشوفات الأطباء في المستشفيات بالمملكة بما يصل إلى 40 في المائة، لتتراوح بين 215 و300 ريال بمتوسط 260 ريالا، وتشمل الأطباء الاختصاصيين والاستشاريين.اضافة اعلان

تفاوت الأسعار في المستشفى الواحد بخلاف درجة الطبيب

وتتفاوت الأسعار في المستشفى الواحد ذاته نتيجة اختلاف الدرجة العلمية للطبيب إذا ما كان طبيبا اختصاصيا أو طبيبا استشاريا، واختلاف أسعار الفروع للمستشفى الواحد.
 

المملكة تتحمل ضريبة القيمة المضافة عن الخدمات الصحية

تجدر الإشارة إلى وجود أمر ملكي يتضمن تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على المواطنين عن الخدمات الصحية المقدمة لهم من خلال القطاع الصحي الأهلي.
وتتحمل الدولة سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين التي تمثل 15 في المائة من قيمة الخدمة الصحية المقدمة من خلال القطاع الصحي الخاص.

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