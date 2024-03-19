تزامنًا مع الحالة المطرية.. تحذير عاجل من الدفاع المدني

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أصدر الدفاع المدني تحذيرًا عاجلًا تزمانًا مع الحالة المطرية التي تشهدها عدة مناطق بالمملكة.



الابتعاد عن الأودية وتجمع مياه الأمطار:



أمطار غزيرة ورياح وأتربة وصواعق على هذه المناطق:



أمطار وأتربة ورياح قوية حتى الحادية عشرة مساءً



وقال "الدفاع المدني" عبر حسابه على منصة "إكس" :" يواصل متابعة الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة ميدانيًا، ويدعو إلى الابتعاد عن الأودية وتجمع مياه الأمطار".وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من أمطار غزيرة وجريان السيول مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.وأطلق على حسابه في منصة “إكس”، الإنذار الأحمر محذرًا من حالة مطرية مصحوبة نشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات وطبرجل".2 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف والعويقيلة وعرعر".3 - منطقة المدينة، وتشمل "الرايس والعهد والعلا وخيبر والحناكية والعيص وبدر وينبع".4 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وسميراء وموقق".5 - المنطقة الشرقية، وتشمل "حفر الباطن والخفجي والنعيرية والأحساء وبقيق وقرية العليا"6 - منطقة الباحة، وتشمل "الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد".7 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العاصمة المقدسة والجموم والطائف وأضم وميسان والكامل وخليص وجدة ورابغ وبحرة والقنفذة والليث والخرمة والموية وتربة ورنية".8 - منطقة الرياض، وتشمل "الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم الدوادمي والراين وعفيف".9 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة".10 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.