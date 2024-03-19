تحذير مهم من "الدفاع المدني" لسكان الرياض وهذه المناطق.. ماذا يحدث؟

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة.





الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحيطة والحذر



إنذار أحمر من أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة والغبار



أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق



ودعت سكان مناطق الرياض والشرقية والقصيم، إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على مناطق الرياض وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والمدينة المنورة والقصيم والشرقية.وفي وقت سابق من صباح اليوم، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا بالإنذار الأحمر من أمطار غزيرة وجريان السيول مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.وأوضح أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على مناطق مختلفة من المملكة، أبرزها مكة والمدينة والرياض وتبوك وحائل وجازان والشرقية والقصيم والحدود الشمالية.