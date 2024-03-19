تحذير مهم من "الدفاع المدني" لسكان الرياض وهذه المناطق.. ماذا يحدث؟

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أصدرت
المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار
على معظم مناطق المملكة.
الدفاع
المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحيطة والحذرودعت
سكان مناطق الرياض والشرقية والقصيم، إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن
آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم
السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.
وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على مناطق الرياض وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والمدينة المنورة والقصيم والشرقية.