الثلاثاء، 09 رمضان 1445 ، 19 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير مهم من "الدفاع المدني" لسكان الرياض وهذه المناطق.. ماذا يحدث؟

أمطار غزيرة
الدفاع المدني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة.

الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحيطة والحذراضافة اعلان

ودعت سكان مناطق الرياض والشرقية والقصيم، إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.


وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على مناطق الرياض وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والمدينة المنورة والقصيم والشرقية.

إنذار أحمر  من أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة والغبار

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا بالإنذار الأحمر من أمطار غزيرة وجريان السيول مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.


أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق

وأوضح أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على مناطق مختلفة من المملكة، أبرزها مكة والمدينة والرياض وتبوك وحائل وجازان والشرقية والقصيم والحدود الشمالية.

اقرأ أيضا

"فلكية جدة": غدًا أول يوم في فصل الربيع

"التدريب التقني": قبول أكثر من 36 ألف متدرب ومتدربة بالفصل الثالث

مشاهد رائعة .. لحظات تدفق شلال "الهْوِيَّة " في محمية وادي نخلة بالمدينة

أمطار الرياض.. شاهد السيول تجري أنهارًا وتقطع الطرق بالأرطاوية

أمطار وسيول.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من طقس الـ24 ساعة القادمة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار غزيرة 5:42 م الإثنين، 18 مارس 2024

تقلبات جوية.. الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحيطة والحذر

أمطار غزيرة على عسير 4:13 م الإثنين، 18 مارس 2024

عاجل.. إنذار أحمر لـ9 مساءً من أمطار غزيرة ورياح متربة على مكة والمدينة والرياض و8 مناطق

أمطار غزيرة على عسير 4:02 ص السبت، 16 مارس 2024

عاجل.. تحذير من أمطار ورياح وعوالق ترابية على مكة و8 مناطق لـ10 مساءً

الطقس - الامطار - امطار - رياح - الارصاد 3:17 ص السبت، 09 مارس 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح وصواعق رعدية على الرياض وهذه المناطق لـ9 مساءً