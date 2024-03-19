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عاجل.. "المرور" يوضح: هل يمكن تفويض شخص لقيادة مركبة وعليه مخالفات؟

تفويض شخص لقيادة مركبة وعليه مخالفات
تفويض شخص لقيادة مركبة وعليه مخالفات
أ أ
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كشفت الإدارة العامة للمرور، أن نظام المرور لا يتيح تفويض شخص لقيادة مركبة عليها مخالفات والاستمارة منتهية.

تفويض شخص لقيادة مركبة وعليه مخالفاتاضافة اعلان

وأوضح "المرور" عبر صفحته بمنصة "إكس": "ينص نظام المرور المادة السابعة عشر الفقرة 2 بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له، وأن لا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة".
جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المستفيدين يقول فيه: "هل يمكن تفويض شخص لقيادة مركبة وعليه مخالفات؟".

الفحص الفني الدوري للمركبات

وفي السياق ذاته، أكدت الإدارة العامة للمرور على ضرورة الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة، ومركبات الأجرة العامة، والحافلات العامة، والنقل العام.
وأوضح "المرور"، عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، أنه "يجرى الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة بعد مرور 3 سنوات، ومركبات الأجرة العامة والحافلات العامة والنقل العام بعد سنتين من الترخيص لها لأول مرة، ومن ثم يجب الفحص سنويًا".
جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المواطنين يقول فيه: "بعد انتهاء الفحص الدوري كم عندي مهلة عشان أُجْبَر بعدها إني أفحص؟".

تجاوز السرعات المحددة

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن تجاوز السرعات المحددة عند قيادة المركبة على الطريق، يعرض صاحبها لغرامة قد تصل إلى 2000 ريال حسب مقدار الزيادة عن السرعة المقررة.

جدول المخالفات المرورية


وأرفقت إدارة المرور على صفحتها الرسمية في "إكس" جدول المخالفات رقم (8) / 1 السرعة من 120 كلم/ ساعة فأكثر، حيث جاءت الغرامات المالية لمن يتجاوز السرعة المحددة وفقًا للآتي:
- التجاوز بأكثر من 10 كلم / ساعة إلى 20 كلم / ساعة، غرامة من 150 إلى 300 ريال.
- التجاوز بأكثر من 20 كلم / ساعة إلى 30 كلم / ساعة، غرامة من 300 إلى 500 ريال.
- التجاوز بأكثر من 30 كلم / ساعة إلى 40 كلم / ساعة، غرامة من 800 إلى 1000 ريال.
- التجاوز بأكثر من 40 كلم / ساعة إلى 50 كلم / ساعة، غرامة من 1200 إلى 1500 ريال.
- التجاوز بأكثر من 50 كلم / ساعة، غرامة من 1500 إلى 2000 ريال.
جاء ذلك ردًا على سؤال: "إذا كانت سرعة الشارع 90 وأنا أمشي 127 كم تنزل المخالفة؟".

قيادة مركبة دون توافر التجهيزات اللازمة

وفي وقت سابق، قالت المديرية العامة للمرور، إن قيادة مركبة دون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار وما في حكمها، مخالفة مرورية تستحق غرامة مالية من 1000 إلى 2000 ريال.

14 مخالفة احذر منها

وحذر "المرور" عبر حسابه منصة "إكس" من ارتكاب 14 مخالفة، داعيًا إلى اختيار السلامة عبر تجنب هذه المخالفات:
1 - عدم إعطاء الأفضلية للمركبات داخل الدوار.
2 - عدم الوقوف تمامًا عند إشارة قف.
3 - عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة.
4 - عدم الالتزام بحدود المسارات.
5 - استخدام الهاتف أثناء القيادة.
6 - عدم ترك مسافة كافية.
7 - تجاوز الحافلة المدرسية.
8 - قيادة المركبة باتجاه معاكس.
9 - عدم التقيد بتنظيمات السير على الطرق.
10 - المراوغة بسرعة بين المركبات.
11 - الوقوف الخاطئ.
12 - الانحراف المفاجئ.
13 - عدم ربط حزام الأمان.
14 - القيادة على أكتاف الطريق.

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