شاهد.. "المرور السري" يتعقب مخالفين قبل لحظات من الإفطار

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نشر حساب "المرور" الرسمي عبر منصة "إكس" فيديو للمرور السري بمحافظة جدة يوثق جانبًا من جهوده الميدانية للحد من المخالفات المؤثرة على السلامة العامة.



عدم الإلتزام بالمسارات والسرعات المحددة على الطريق:



تفويض شخص لقيادة مركبة وعليه مخالفات:



الفحص الفني الدوري للمركبات



تجاوز السرعات المحددة



جدول المخالفات المرورية



pic.twitter.com/io29sfAEvi 📹 المرور السري بمحافظة جدة يعزز من جهوده الميدانية للحد من المخالفات المؤثرة على السلامة العامة. #المرور_السعودي March 19, 2024

وأظهر الفيديو ضبط المرور السري عدد من المخالفات المؤثرة على المرور السري قبل لحظات من الإفطار، منها عدم الإلتزام بالمسارات المحددة على الطريق، وعدم الإلتزام بالسرعات المحددة على الطريق.وقبل ذلك، كشفت الإدارة العامة للمرور، أن نظام المرور لا يتيح تفويض شخص لقيادة مركبة عليها مخالفات والاستمارة منتهية.وأوضح "المرور" عبر صفحته بمنصة "إكس": "ينص نظام المرور المادة السابعة عشر الفقرة 2 بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له، وأن لا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة".جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المستفيدين يقول فيه: "هل يمكن تفويض شخص لقيادة مركبة وعليه مخالفات؟".مرحباً بك، ينص نظام المرور المادة السابعة عشر الفقرة 2 بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له وأن لايكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة. تسعدنا خدمتكوفي السياق ذاته، أكدت الإدارة العامة للمرور على ضرورة الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة، ومركبات الأجرة العامة، والحافلات العامة، والنقل العام.وأوضح "المرور"، عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، أنه "يجرى الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة بعد مرور 3 سنوات، ومركبات الأجرة العامة والحافلات العامة والنقل العام بعد سنتين من الترخيص لها لأول مرة، ومن ثم يجب الفحص سنويًا".جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المواطنين يقول فيه: "بعد انتهاء الفحص الدوري كم عندي مهلة عشان أُجْبَر بعدها إني أفحص؟".أكدت الإدارة العامة للمرور، أن تجاوز السرعات المحددة عند قيادة المركبة على الطريق، يعرض صاحبها لغرامة قد تصل إلى 2000 ريال حسب مقدار الزيادة عن السرعة المقررة.وأرفقت إدارة المرور على صفحتها الرسمية في "إكس" جدول المخالفات رقم (8) / 1 السرعة من 120 كلم/ ساعة فأكثر، حيث جاءت الغرامات المالية لمن يتجاوز السرعة المحددة وفقًا للآتي:- التجاوز بأكثر من 10 كلم / ساعة إلى 20 كلم / ساعة، غرامة من 150 إلى 300 ريال.- التجاوز بأكثر من 20 كلم / ساعة إلى 30 كلم / ساعة، غرامة من 300 إلى 500 ريال.- التجاوز بأكثر من 30 كلم / ساعة إلى 40 كلم / ساعة، غرامة من 800 إلى 1000 ريال.- التجاوز بأكثر من 40 كلم / ساعة إلى 50 كلم / ساعة، غرامة من 1200 إلى 1500 ريال.- التجاوز بأكثر من 50 كلم / ساعة، غرامة من 1500 إلى 2000 ريال.جاء ذلك ردًا على سؤال: "إذا كانت سرعة الشارع 90 وأنا أمشي 127 كم تنزل المخالفة؟".