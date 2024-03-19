عاجل.. منصة مدرستي.. رابط وخطوات إضافة أكثر من حساب مع تعليق الدراسة

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تزداد التساؤلات بشأن استخدام منصة مدرستي التعليمية من قبل الطلاب وأولياء الأمور عند تعليق الدراسة الحضورية لأي سبب كان، وتحويلها إلى الدراسة عن بعد عبر المنصة.

وتكسب منصة "مدرستي" أهمية متزايدة في العملية التعليمية بالمملكة، في ظل ما تقدمه من خدمات لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة عبر أكثر من 250 ألف فصل افتراضي.





خطوات إضافة حساب في منصة مدرستي



الدخول إلى منصة مدرستي



دخول مدرستي عبر توكلنا

