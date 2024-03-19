الثلاثاء، 09 رمضان 1445 ، 19 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. منصة مدرستي.. رابط وخطوات إضافة أكثر من حساب مع تعليق الدراسة

مدرستي
منصة مدرستي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تزداد التساؤلات بشأن استخدام منصة مدرستي التعليمية من قبل الطلاب وأولياء الأمور عند تعليق الدراسة الحضورية لأي سبب كان، وتحويلها إلى الدراسة عن بعد عبر المنصة.اضافة اعلان
وتكسب منصة "مدرستي" أهمية متزايدة في العملية التعليمية بالمملكة، في ظل ما تقدمه من خدمات لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة عبر أكثر من 250 ألف فصل افتراضي. 

خطوات إضافة حساب في منصة مدرستي 

توضح الخطوات الآتية طريقة إضافة حساب في منصة مدرستي: 
- الانتقال إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي التعليمية (من هنا).
- اختيار تبويب العودة للمدارس من القائمة الظاهرة على الشاشة. 
- انقر على زر تسجيل دخول جديد. 
إدخال جميع البيانات المطلوبة وهي: 
رقم الجوال.
رقم الهوية الوطنية.
رقم الإقامة.
النقر على مربع أنا لست روبوت.
النقر على تحقق. 
الانتظار حتى التحقق من البيانات المكتوبة.
تأكيد الحساب.

الدخول إلى منصة مدرستي

يتم الدخول إلى منصة مدرستي عبر الآتي:
-الربط بين حساب مايكروسوفت وحساب توكلنا والذي قامت بإنشائه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
-الدخول إلى منصة مدرستي (من هنا).
-إدخال البريد الخاص والذي أرسل إليه، ومن ثم إدخال كلمة المرور.
-الدخول إلى الفصول الافتراضية.
-الدخول إلى رابط الدرس المسجل ومشاهدة الفيديو الخاص بالحصة.
-يمكن حضور حصة افتراضية غير مسجلة بالضغط على حضور حصة غير مسجلة.
-بعد فتح التطبيق وتسجيل الدخول يتم نقل الطالب إلى الحصة الافتراضية والضغط على كلمة الانضمام، والانتظار حتى يتم قبول الطلب من قبل المعلم.
ويتميز النظام الذي طَرَحَتهُ شركة مايكروسوفت وهو “مايكروسوفت تيمز” بسرعته وقدرته على احتمال العديد من المستخدمين في الوقت نفسه.

دخول مدرستي عبر توكلنا

للدخول على منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية من خلال تطبيق توكلنا، قم باتباع الخطوات الآتية:
– قم بزيارة موقع تطبيق توكلنا (من هنا).
– اضغط على تسجيل الدخول الموجود أعلى صفحة التبويب.
-قم بإدخال رقم الهوية أو رقم جوال المستخدم.
– قم بتدوين كلمة المرور ثم العلامة على مربع أنا لست روبوت.
-قم بالضغط على رابط بيانات منصة مدرستي.
-اكتب اسم المستخدم والبريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.
-انقر على كلمة المرور التي يتم إرسالها عبر رسالة نصية، وكتابة كلمة المرور مرة أخرى في المكان المخصص لذلك.
-قم بتسجيل الدخول من المايكروسوفت، وإدخال البريد الإلكتروني، والضغط على “التالي”.
-اكتب كلمة المرور والضغط على التسجيل.
-أدخل كلمة مرور جديدة.
-اختيار طريقة التواصل من خلال رقم الجوال أو البريد الإلكتروني.
-يمكنك الاختيار بين تسجيل الخروج أو الدخول، وبذلك تكون قد تمت عملية التسجيل بنجاح.

اقرأ أيضا

عاجل.. الوالد متوفى والوالدة كانت معه في حساب المواطن كيف يتم تسجيلها الآن وحدها؟

عاجل.. "المرور" يوضح: هل يمكن تفويض شخص لقيادة مركبة وعليه مخالفات؟

عاجل.. هل يُشترط عقد الإيجار للحصول على الضمان الاجتماعي؟

منصة مدرستي.. خطوات ورابط تسجيل الدخول مع تعليق الدراسة ببعض المناطق

عاجل.. طريقة دفع المستأجر لالتزاماته المالية في 7 خطوات

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

منصة مدرستي 3:48 م الثلاثاء، 19 مارس 2024

خطوات تغيير وتحديث كلمة المرور في منصة مدرستي

مدرستي 11:16 ص الثلاثاء، 19 مارس 2024

منصة مدرستي.. خطوات ورابط تسجيل الدخول مع تعليق الدراسة ببعض المناطق