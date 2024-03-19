الثلاثاء، 09 رمضان 1445 ، 19 مارس 2024

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عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في هذه المناطق والمحافظات اليوم (تفاصيل)

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تعليق الدراسة جاء على خلفية الأحوال الجوية
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علّقت عدد من إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة المختلفة، اليوم الثلاثاء، الدراسة الحضورية في المدارس التابعة لها، على خلفية حالة الطقس التي تشهدها المملكة.اضافة اعلان

مدارس الرياض 

وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض تحويل الدراسة اليوم الثلاثاء 9 رمضان 1445ه‍ـ (عن بُعد) عبر ‎منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.
وقالت "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم الثلاثاء 9 رمضان 1445ه‍ـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ تعليم الرياض ومكاتب التعليم".


مدارس القصيم

كما أعلنت إدارة التعليم بمنطقة القصيم عن قرار مماثل بتعليق الدراسة الحضورية في المدارس التابعة لها اليوم. 
وقالت: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم الثلاثاء 9-9-1445هـ (عن بُعد) عبر ⁧#منصة_مدرستي⁩ لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس إدارة⁧ تعليم القصيم⁩ وإدارات التعليم بمحافظات المنطقة، ومكاتب التعليم".


مدارس حائل

الإجراء ذاته أعلنت إدارة التعليم بمنطقة حائل عن اتخاذه في المدارس التابعة لها. 
وقالت: "بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، والآثار المترتبة على الحالة المطرية الغزيرة التي تشهدها المنطقة، وحرصًا على سلامة طلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس، فقد تقرر استمرار الدراسة ليوم الثلاثاء 1445/9/9 هـ عبر منصة مدرستي في جميع مدارس المنطقة للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس".


مدارس حفر الباطن 

وأعلنت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن عن تعليق الدراسة الحضورية في مدارسها.
وقالت:"بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وبناءً توصية اللجنة المختصة بتحويل الدراسة عن بعد لجميع مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها، وحرصًا على سلامة منسوبي ومنسوبات المدارس؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم الثلاثاء 9-9-1445هـ (عن بُعد) عبر  منصة مدرستي".

مدارس المجمعة 

وأعلنت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة عن تعليق الدراسة الحضورية في مدارسها.
وقالت: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم الثلاثاء 9 رمضان 1445ه‍ـ (عن بُعد) عبر  منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ  تعليم المجمعة".

مدارس الزلفي 

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الزلفي عن تعليق الدراسة الحضورية في مدارسها.
وقالت: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم الثلاثاء 9 رمضان 1445ه‍ـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي و منصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ تعليمالزلفي".

مدارس الغاط

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الغاط عن تعليق الدراسة الحضورية في مدارسها.
وقالت: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول توقع الحالة المناخية، وحرصًا على سلامة الجميع ؛ فقد تقرر أن تكون الدراسة (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ليوم الثلاثاء 1445/9/9هـ لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم الغاط".

مدارس شقراء

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة شقراء عن تعليق الدراسة الحضورية في مدارسها.
وقالت: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم الثلاثاء 9-9-1445هـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي، ومنصة روضتي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس وروضات تعليم شقراء.
(جعلها الله سقيا خير وبركةٍ وعم بنفعها أرجاء البلاد)".

مدارس ثادق وحريملاء 

وأعلن مكتب التعليم بثادق وحريملاء عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء في المدارس التابعة له. 
وقال: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم الثلاثاء 9 رمضان 1445ه‍ـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع المدارس التابعة لمكتب تعليم ثادق وحريملاء".

مدارس القويعية

وأعلنت إدارة التعليم بمحافظة القويعية عن قرار بتعليق الدراسة في المدارس التابعة لها.
وقالت: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة اليوم  الثلاثاء 9 رمضان 1445ه‍ـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ تعليم القويعية".

تعليق الدراسة في عدد من الجامعات

كما أعلنت جامعات المجمعة، القصيم، حائل، شقراء، حفر الباطن، الجامعة الالكترونية بحائل والقصيم، فرع جامعة الملك عبدالعزيز برابغ، ومنشات التدريب في القصيم والمجمعة وسدير والارطاوية - شقراء عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم، على خلفية تحذيرات المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس.

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