عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في هذه المناطق والمحافظات اليوم (تفاصيل)

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علّقت عدد من إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة المختلفة، اليوم الثلاثاء، الدراسة الحضورية في المدارس التابعة لها، على خلفية حالة الطقس التي تشهدها المملكة.





مدارس الرياض





بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم الثلاثاء 9 رمضان 1445ه‍ـ (عن بُعد) عبر إعلان|بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم الثلاثاء 9 رمضان 1445ه‍ـ (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي #منصة_روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ #تعليم_الرياض ومكاتب التعليم. pic.twitter.com/0hJXoOW1FA March 19, 2024

مدارس القصيم







بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم غد الثلاثاء 9-9-1445هـ (عن بُعد) عبر ⁧ دراسة عن بُعد |بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم غد الثلاثاء 9-9-1445هـ (عن بُعد) عبر ⁧ #منصة_مدرستي ⁩ لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس إدارة⁧ #تعليم_القصيم ⁩ وإدارات التعليم بمحافظات المنطقة،… pic.twitter.com/HsB3Bpjlsf March 18, 2024

مدارس حائل



بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، والآثار المترتبة على الحالة المطرية الغزيرة التي تشهدها المنطقة، وحرصاً على سلامة طلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس، فقد تقرر استمرار الدراسة ليوم الثلاثاء 1445/9/9 هـ عبر منصة مدرستي في جميع مدارس المنطقة للطلبة ومنسوبي ومنسوبات… pic.twitter.com/MXkS9qWEXl March 18, 2024

مدارس حفر الباطن



بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وبناءً توصية اللجنة المختصة بتحويل الدراسة عن بعد لجميع مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها، وحرصًا على سلامة منسوبي ومنسوبات المدارس؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم غد الثلاثاء 9-9-1445هـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي. pic.twitter.com/VN5q7i7MIE March 18, 2024

مدارس المجمعة



مدارس الزلفي



مدارس الغاط



pic.twitter.com/cK7pK7UfhT بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول توقع الحالة المناخية، وحرصا على سلامة الجميع ؛ فقد تقرر أن تكون الدراسة(عن بُعد) عبر منصة مدرستي ليوم غد الثلاثاء 1445/9/9هـ لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس #تعليم_الغاط March 18, 2024

مدارس شقراء







بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الثلاثاء 9-9-1445هـ (عن بُعد) عبر

( جعلها الله سقيا خير… دراسة عن بُعد |بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الثلاثاء 9-9-1445هـ (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي ،و #منصة_روضتي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس وروضات #تعليم_شقراء ( جعلها الله سقيا خير… pic.twitter.com/BcWxRA7wlb March 18, 2024

مدارس ثادق وحريملاء



#إعلان🔺

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم الثلاثاء 9 رمضان 1445ه‍ـ (عن بُعد) عبر بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم الثلاثاء 9 رمضان 1445ه‍ـ (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي #منصة_روضتي لجميع المدارس التابعة لمكتب #تعليم_ثادق_وحريملاء March 19, 2024

مدارس القويعية



تعليق الدراسة في عدد من الجامعات



وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض تحويل الدراسة اليوم الثلاثاء 9 رمضان 1445ه‍ـ (عن بُعد) عبر ‎منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.وقالت "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم الثلاثاء 9 رمضان 1445ه‍ـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ تعليم الرياض ومكاتب التعليم".كما أعلنت إدارة التعليم بمنطقة القصيم عن قرار مماثل بتعليق الدراسة الحضورية في المدارس التابعة لها اليوم.وقالت: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم الثلاثاء 9-9-1445هـ (عن بُعد) عبر ⁧#منصة_مدرستي⁩ لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس إدارة⁧ تعليم القصيم⁩ وإدارات التعليم بمحافظات المنطقة، ومكاتب التعليم".الإجراء ذاته أعلنت إدارة التعليم بمنطقة حائل عن اتخاذه في المدارس التابعة لها.وقالت: "بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، والآثار المترتبة على الحالة المطرية الغزيرة التي تشهدها المنطقة، وحرصًا على سلامة طلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس، فقد تقرر استمرار الدراسة ليوم الثلاثاء 1445/9/9 هـ عبر منصة مدرستي في جميع مدارس المنطقة للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس".وأعلنت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن عن تعليق الدراسة الحضورية في مدارسها.وقالت:"بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وبناءً توصية اللجنة المختصة بتحويل الدراسة عن بعد لجميع مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها، وحرصًا على سلامة منسوبي ومنسوبات المدارس؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم الثلاثاء 9-9-1445هـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي".وأعلنت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة عن تعليق الدراسة الحضورية في مدارسها.وقالت: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم الثلاثاء 9 رمضان 1445ه‍ـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ تعليم المجمعة".أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الزلفي عن تعليق الدراسة الحضورية في مدارسها.وقالت: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم الثلاثاء 9 رمضان 1445ه‍ـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي و منصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ تعليمالزلفي".أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الغاط عن تعليق الدراسة الحضورية في مدارسها.وقالت: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول توقع الحالة المناخية، وحرصًا على سلامة الجميع ؛ فقد تقرر أن تكون الدراسة (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ليوم الثلاثاء 1445/9/9هـ لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم الغاط".أعلنت إدارة التعليم بمحافظة شقراء عن تعليق الدراسة الحضورية في مدارسها.وقالت: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم الثلاثاء 9-9-1445هـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي، ومنصة روضتي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس وروضات تعليم شقراء.(جعلها الله سقيا خير وبركةٍ وعم بنفعها أرجاء البلاد)".وأعلن مكتب التعليم بثادق وحريملاء عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء في المدارس التابعة له.وقال: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم الثلاثاء 9 رمضان 1445ه‍ـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع المدارس التابعة لمكتب تعليم ثادق وحريملاء".وأعلنت إدارة التعليم بمحافظة القويعية عن قرار بتعليق الدراسة في المدارس التابعة لها.وقالت: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة اليوم الثلاثاء 9 رمضان 1445ه‍ـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ تعليم القويعية".كما أعلنت جامعات المجمعة، القصيم، حائل، شقراء، حفر الباطن، الجامعة الالكترونية بحائل والقصيم، فرع جامعة الملك عبدالعزيز برابغ، ومنشات التدريب في القصيم والمجمعة وسدير والارطاوية - شقراء عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم، على خلفية تحذيرات المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس.