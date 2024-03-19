عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في هذه المناطق والمحافظات اليوم (تفاصيل)

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علّقت عدد من إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة المختلفة، اليوم الثلاثاء، الدراسة الحضورية في المدارس التابعة لها، على خلفية حالة الطقس التي تشهدها المملكة.
مدارس الرياض وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض تحويل الدراسة اليوم الثلاثاء 9 رمضان 1445هـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.
وقالت "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم الثلاثاء 9 رمضان 1445هـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ تعليم الرياض ومكاتب التعليم".
إعلان|— إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) March 19, 2024
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم الثلاثاء 9 رمضان 1445هـ (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي و #منصة_روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ #تعليم_الرياض ومكاتب التعليم. pic.twitter.com/0hJXoOW1FA
مدارس القصيمكما أعلنت إدارة التعليم بمنطقة القصيم عن قرار مماثل بتعليق الدراسة الحضورية في المدارس التابعة لها اليوم.
وقالت: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم الثلاثاء 9-9-1445هـ (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس إدارة تعليم القصيم وإدارات التعليم بمحافظات المنطقة، ومكاتب التعليم".
دراسة عن بُعد |— إدارة تعليم القصيم (@moe_qsm) March 18, 2024
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم غد الثلاثاء 9-9-1445هـ (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس إدارة #تعليم_القصيم وإدارات التعليم بمحافظات المنطقة،… pic.twitter.com/HsB3Bpjlsf
مدارس حائلالإجراء ذاته أعلنت إدارة التعليم بمنطقة حائل عن اتخاذه في المدارس التابعة لها.
وقالت: "بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، والآثار المترتبة على الحالة المطرية الغزيرة التي تشهدها المنطقة، وحرصًا على سلامة طلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس، فقد تقرر استمرار الدراسة ليوم الثلاثاء 1445/9/9 هـ عبر منصة مدرستي في جميع مدارس المنطقة للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس".
بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، والآثار المترتبة على الحالة المطرية الغزيرة التي تشهدها المنطقة، وحرصاً على سلامة طلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس، فقد تقرر استمرار الدراسة ليوم الثلاثاء 1445/9/9 هـ عبر منصة مدرستي في جميع مدارس المنطقة للطلبة ومنسوبي ومنسوبات… pic.twitter.com/MXkS9qWEXl— إدارة تعليم حائل (@MOE_HHL) March 18, 2024
مدارس حفر الباطن وأعلنت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن عن تعليق الدراسة الحضورية في مدارسها.
وقالت:"بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وبناءً توصية اللجنة المختصة بتحويل الدراسة عن بعد لجميع مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها، وحرصًا على سلامة منسوبي ومنسوبات المدارس؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم الثلاثاء 9-9-1445هـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وبناءً توصية اللجنة المختصة بتحويل الدراسة عن بعد لجميع مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها، وحرصًا على سلامة منسوبي ومنسوبات المدارس؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم غد الثلاثاء 9-9-1445هـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي. pic.twitter.com/VN5q7i7MIE— إدارة تعليم حفر الباطن (@MOE_HFB) March 18, 2024
مدارس المجمعة وأعلنت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة عن تعليق الدراسة الحضورية في مدارسها.
وقالت: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم الثلاثاء 9 رمضان 1445هـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ تعليم المجمعة".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الثلاثاء 9 رمضان 1445هـ (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي و #منصة_روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ #تعليم_المجمعة. pic.twitter.com/QQvsXxlVqR— إدارة تعليم المجمعة (@MOE_MJM) March 18, 2024
مدارس الزلفي أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الزلفي عن تعليق الدراسة الحضورية في مدارسها.
وقالت: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم الثلاثاء 9 رمضان 1445هـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي و منصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ تعليمالزلفي".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الثلاثاء 9 رمضان 1445هـ (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي و #منصة_روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ #تعليم_الزلفي. pic.twitter.com/KPI8prdHL2— إدارة تعليم الزلفي (@MOE_ZLF) March 18, 2024
مدارس الغاطأعلنت إدارة التعليم بمحافظة الغاط عن تعليق الدراسة الحضورية في مدارسها.
وقالت: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول توقع الحالة المناخية، وحرصًا على سلامة الجميع ؛ فقد تقرر أن تكون الدراسة (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ليوم الثلاثاء 1445/9/9هـ لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم الغاط".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول توقع الحالة المناخية، وحرصا على سلامة الجميع ؛ فقد تقرر أن تكون الدراسة(عن بُعد) عبر منصة مدرستي ليوم غد الثلاثاء 1445/9/9هـ لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس #تعليم_الغاط pic.twitter.com/cK7pK7UfhT— إدارة تعليم الغاط (@moe_GHT) March 18, 2024
مدارس شقراءأعلنت إدارة التعليم بمحافظة شقراء عن تعليق الدراسة الحضورية في مدارسها.
وقالت: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم الثلاثاء 9-9-1445هـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي، ومنصة روضتي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس وروضات تعليم شقراء.
(جعلها الله سقيا خير وبركةٍ وعم بنفعها أرجاء البلاد)".
دراسة عن بُعد |— إدارة تعليم شقراء (@MOE_SHC) March 18, 2024
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الثلاثاء 9-9-1445هـ (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي،و #منصة_روضتي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس وروضات #تعليم_شقراء.
( جعلها الله سقيا خير… pic.twitter.com/BcWxRA7wlb
مدارس ثادق وحريملاء وأعلن مكتب التعليم بثادق وحريملاء عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء في المدارس التابعة له.
وقال: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم الثلاثاء 9 رمضان 1445هـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع المدارس التابعة لمكتب تعليم ثادق وحريملاء".
#إعلان🔺— مكتب تعليم ثادق وحريملاء (@moe_ryh_22) March 19, 2024
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم الثلاثاء 9 رمضان 1445هـ (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي و #منصة_روضتي لجميع المدارس التابعة لمكتب #تعليم_ثادق_وحريملاء
مدارس القويعيةوأعلنت إدارة التعليم بمحافظة القويعية عن قرار بتعليق الدراسة في المدارس التابعة لها.
وقالت: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة اليوم الثلاثاء 9 رمضان 1445هـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ تعليم القويعية".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة اليوم الثلاثاء 9 رمضان 1445هـ (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي و #منصة_روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ #تعليم_القويعية pic.twitter.com/1En9VSFcRj— إدارة تعليم القويعية (@MOE_QWI) March 19, 2024