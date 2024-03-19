ليلة ماطرة.. شاهد آثار الأمطار والسيول على المدينة وحائل ومناطق المملكة

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استمرارًا
للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها المملكة، جرت السيول المتدفقة بقوة
كالأنهار الجارية، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على منطقة المدينة المنورة وحائل
وعدد من المناطق.
آثار
الأمطار والسيول على المدينة وحائل ومناطق المملكةوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول وهطلت أمطار
من متوسطة إلى غزيرة على مناطق، شملت المدينة وحائل وبعض المناطق، سالت على إثرها
الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول مزيد من الأمطار.
ليلة
ماطرة على مدينة النبي صلى الله عليه وسلمففي
منطقة المدينة المنورة، حذر مركز الأرصاد من استمرار تساقط أمطار تشمل تأثيراتها
رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وارتفاعًا في الأمواج وصواعق رعدية، على
محافظة ينبع ومركز الرايس.
📍 ليلة ماطرة في— طقس (@tqqs) March 19, 2024
مدينة #رسول_الله ﷺ
الثلاثاء ٩ #رمضان ١٤٤٥هـ
19 مـــارس 2024م
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عصف
مطري قوي على حائل مع جريان السيولوفي
حائل، يستمر العصف المطري الغزير والذي أدى لجريان السيول في محافظات مختلفة، وسط
تقلبات جوية وطقس غير مستقر.
طوارئ
بمنطقة الحدود الشمالية لمواجهة الأمطاروفي
الحدود الشمالية، تم إعلان الطوارئ لتواصل تساقط الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة
على محافظة رفحاء، وعدد من المراكز التابعة لها، منذ عصر أمس وحتى فجر
اليوم، ولازالت مستمرة والسماء ملبدة بالغيوم.
انتشار
فرق الدفاع المدني والإنقاذ في مناطق مختلفة وباشرت فرق الأمانات بمناطق المملكة، منذ
الساعات الأولى لهطول الأمطار، أعمالها في جميع الشوارع والميادين العامة التي
شهدت تجمعات لمياه الأمطار لنزحها والتعامل معها، والعمل على فتح انسيابية الحركة.
ضرورة
التقيد بتعليمات السلامة أثناء القيادة في الأمطارمن
ناحيتها أوصت الهيئة العامة للطرق، قائدي المركبات بتعليمات السلامة أثناء القيادة
في الأمطار، التي تشهدها العاصمة بتجنب السرعة والضغط على المكابح بسرعة، بالإضافة
إلى ضرورة ترك مسافة آمنة بين المركبات المجاورة، مع تشغيل مساحات الزجاج بشكل
مستمر.
📍 سيول شعيب الحامرية— طقس (@tqqs) March 19, 2024
جنوب #حائل
الثلاثاء ٩ #رمضان ١٤٤٥هـ
19 مـــارس 2024م
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كما أكدت الهيئة أهمية الابتعاد عن مناطق تجمع المياه، بالإضافة إلى أهمية استخدام إشارات التنبيه، والالتزام بمسار المركبة.
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرودعا
الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة،
مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
استمرار
تساقط الأمطار الرعدية الغزيرةيأتي
هذا في وقت توقع فيه مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر
هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.
📍 ارتفاع منسوب مياه الأمطار في شوارع #حائل— طقس (@tqqs) March 18, 2024
الاثنين ٨ #رمضان ١٤٤٥هـ
18 مـــارس 2024م
من | عادل المسمار
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أمطار
وسيول وبرد ورياح نشطة على 12 منطقةوأضاف
المركز بأن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة
مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من
مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية،
مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان.
تساقط
الثلوج على تبوك وشمال غرب المملكةكذلك
تساقطت الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك "علقان - الظهر - جبل
اللوز"، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شمال غرب المملكة.
"الهلال
الأحمر" يرفع مستوى الجاهزية استعدادًا للتقلبات الجويةكما
رفعت هيئة الهلال الأحمر مستوى جاهزية الفرق الإسعافية العاملة مع إمكانية استدعاء
فرق إسعافية إضافية, تجاوبًا مع التقلبات الجوية المتوقعة على مناطق المملكة.
ودعا الهلال الأحمر المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر، التي قد تنتج عن الأمطار الغزيرة والسيول والالتزام بقواعد السلامة المرورية ومنها عدم السرعة الزائدة أثناء القيادة تجنبًا للانزلاقات، والابتعاد عن مواقع تجمع المياه.