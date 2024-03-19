ليلة ماطرة.. شاهد آثار الأمطار والسيول على المدينة وحائل ومناطق المملكة

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها المملكة، جرت السيول المتدفقة بقوة كالأنهار الجارية، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على منطقة المدينة المنورة وحائل وعدد من المناطق.





آثار الأمطار والسيول على المدينة وحائل ومناطق المملكة



ليلة ماطرة على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم



عصف مطري قوي على حائل مع جريان السيول



طوارئ بمنطقة الحدود الشمالية لمواجهة الأمطار



انتشار فرق الدفاع المدني والإنقاذ في مناطق مختلفة



ضرورة التقيد بتعليمات السلامة أثناء القيادة في الأمطار



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



استمرار تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة



أمطار وسيول وبرد ورياح نشطة على 12 منطقة



تساقط الثلوج على تبوك وشمال غرب المملكة



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول وهطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق، شملت المدينة و‏حائل وبعض المناطق، سالت على إثرها الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة مهيأةً ‏لهطول مزيد من الأمطار.ففي منطقة المدينة المنورة، حذر مركز الأرصاد من استمرار تساقط أمطار تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وارتفاعًا في الأمواج وصواعق رعدية، على محافظة ينبع ومركز الرايس.وفي حائل، يستمر العصف المطري الغزير والذي أدى لجريان السيول في محافظات مختلفة، وسط تقلبات جوية وطقس غير مستقر.وفي الحدود الشمالية، تم إعلان الطوارئ لتواصل تساقط الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على محافظة رفحاء، وعدد من المراكز التابعة لها، منذ عصر أمس وحتى فجر اليوم، ولازالت مستمرة والسماء ملبدة بالغيوم.وباشرت فرق الأمانات بمناطق المملكة، منذ الساعات الأولى لهطول الأمطار، أعمالها في جميع الشوارع والميادين العامة التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار لنزحها والتعامل معها، والعمل على فتح انسيابية الحركة.من ناحيتها أوصت الهيئة العامة للطرق، قائدي المركبات بتعليمات السلامة أثناء القيادة في الأمطار، التي تشهدها العاصمة بتجنب السرعة والضغط على المكابح بسرعة، بالإضافة إلى ضرورة ترك مسافة آمنة بين المركبات المجاورة، مع تشغيل مساحات الزجاج بشكل مستمر.كما أكدت الهيئة أهمية الابتعاد عن مناطق تجمع المياه، بالإضافة إلى أهمية استخدام إشارات التنبيه، والالتزام بمسار المركبة.ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.يأتي هذا في وقت توقع فيه مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.وأضاف المركز بأن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان.كذلك تساقطت الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك "علقان - الظهر - جبل اللوز"، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شمال غرب المملكة.

"الهلال الأحمر" يرفع مستوى الجاهزية استعدادًا للتقلبات الجوية



كما رفعت هيئة الهلال الأحمر مستوى جاهزية الفرق الإسعافية العاملة مع إمكانية استدعاء فرق إسعافية إضافية, تجاوبًا مع التقلبات الجوية المتوقعة على مناطق المملكة.ودعا الهلال الأحمر المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر، التي قد تنتج عن الأمطار الغزيرة والسيول والالتزام بقواعد السلامة المرورية ومنها عدم السرعة الزائدة أثناء القيادة تجنبًا للانزلاقات، والابتعاد عن مواقع تجمع المياه.