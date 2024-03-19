عاجل.. هل يُشترط عقد الإيجار للحصول على الضمان الاجتماعي؟

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن آلية منح معاش الضمان الاجتماعي للأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط.

وردًا على استفسار لأحد المتابعين حول ما إذا كان يُشترط عقد الإيجار للحصول على الضمان الاجتماعي؟، قالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "ينظر نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى الأفراد في المسكن الواحد كأسرة واحدة، وفي حال السكن مع أفراد الأسرة يتم التسجيل كتابع للعائل، ويمكنك التسجيل بشكل مستقل في حال إثبات استقلالية السكن".



حياك الله ،

ينظر نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى الأفراد في المسكن الواحد كأسرة واحدة، وفي حال السكن مع أفراد الأسرة فيتم التسجيل كتابع للعائل، ويمكنك التسجيل بشكل مستقل في حال أثبات استقلالية السكن

،، شاكرين لك — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) March 19, 2024

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي



خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

