عاجل.. أهم 10.. المستحقون للمكرمة الملكية وموعد صرف راتب شهر مارس

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخعاجل.. تقويم التعليم توضح مدى إمكانية استعادة المقابل المالي لاختبار التحصيلي



تفاعلت هيئة تقويم التعليم والتدريب مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين، بشأن مدى إمكانية استرجاع المقابل المالي لاختبار التحصيلي.. المزيد هنا





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