عاجل.. أهم 10.. المستحقون للمكرمة الملكية وموعد صرف راتب شهر مارس

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخعاجل.. تقويم
التعليم توضح مدى إمكانية استعادة المقابل المالي لاختبار التحصيلي
تفاعلت هيئة تقويم التعليم والتدريب مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين، بشأن مدى إمكانية استرجاع المقابل المالي لاختبار التحصيلي.. المزيد هنا
ألف ريال للعائل
و500 للتابع.. هؤلاء هم المستحقون للمكرمة الملكية
تشمل المكرمة الملكية التي وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بصرفها لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. المزيد هنا
عاجل.. بشرى
لهؤلاء بخصوص الحصول على المكرمة الملكية في رمضان
من المنتظر إيداع أكثر من 3 مليارات ريال، هي إجمالي المبالغ المالية لمعونة شهر رمضان المبارك التي وجه خادم الحرمين الشريفين.. المزيد هنا
عاجل.. كم يتبقى
على موعد صرف راتب شهر مارس؟
من المنتظر أن يتم إيداع رواتب الشهر الجاري للموظفين الحكوميين بالمملكة في 27 من مارس.. المزيد هنا
عاجل.. تصنيف
أرملة المواطن المقيمة والمستثمرين الأجانب كسعوديين في "نطاقات"
أقرت منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية، تصنيف المستثمرين الأجانب (ملاك المنشآت الخاصة) كسعوديين في برنامج نطاقات، وفقًا لـ"عكاظ".. المزيد هنا
تحذير من
"التجارة" لملاك المرسيدس: احذروا نشوب حريق واتخذوا هذا الإجراء فورًا
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 239 مركبة مرسيدس من طراز "GT 4DOOR / E-CLASS / CLS" ، لسنة الصنع 2022 - 2023، بسبب عيب فني يهدد الحياة.. المزيد هنا
بعد المكرمة
الملكية.. شروط الحصول على الضمان الاجتماعي 1445
في إطار الاهتمام والرعاية الاجتماعية للمواطنين محدودي الدخل، جاء نظام الضمان الاجتماعي المطور لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية.. المزيد هنا
المكرمة الملكية لهؤلاء.. معرفة سبب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي
تشمل المكرمة الملكية التي وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بصرفها لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. المزيد هنا
غش وخداع.. "التجارة" تضبط معلنة "سناب شات" تورطت في بيع سبائك مغشوشة
ضبطت وزارة التجارة معلنةَ بمنصة "سناب شات" تورطت في بيع 7 سبائك، تبين بعد عملية فحصها ومعايرتها بأنها قطع.. المزيد هنا
تنبيه مهم من الغذاء والدواء بشأن حفظ المنتجات الغذائية الشائع استهلاكها خلال شهر رمضان
يساعد "دليل مدة حفظ المواد الغذائية" الذي أعدته الهيئة العامة للغذاء والدواء في معرفة مدة حفظ المنتجات الغذائية الشائع استهلاكها .. المزيد هنا