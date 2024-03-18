عاجل.. تقويم التعليم توضح مدى إمكانية استعادة المقابل المالي لاختبار التحصيلي

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تفاعلت هيئة تقويم التعليم والتدريب مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين، بشأن مدى إمكانية استرجاع المقابل المالي لاختبار التحصيلي.



المقابل المالي لاختبار التحصيلي



موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية



جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها العناية بالمستفيدين، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم .. هل يمكنني استرجاع المقابل المالي لاختبار التحصيلي؟".وأجابت الهيئة، بقولها: "وعليكم السلام.. نعتذر لك لا يمكن استرجاع المقابل المالي إلى الحساب البنكي، ويمكنك الاستفادة منه في اختبارات أخرى أو تحويله إلى ملف مستفيد آخر.. بالتوفيق".كذلك أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه لم يتم بعد تحديد موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (التربوي العام).

جاء ذلك ردًا على استفسار لخريجة تحاول التسجيل في الاختبار التربوي لكن لا تستطيع دون معرفة السبب.

وقالت الهيئة عبر حسابها في منصة "إكس": "سيحدد لاحقًا موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (التربوي العام) لمن هم على رأس العمل في (المدارس الأهلية) وللخريجين".

اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين



خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين



الرخصة المهنية للوظائف التعليمية



اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية



رسوم الاختبار



مدة سريان اختبار الرخصة المهنية



شروط الرخصة المهنية

