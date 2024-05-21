عاجل.. تفاصيل جديدة يرويها المواطن منقذ طفلة تحركت بها السيارة في جدة

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المواطن "فهد البلوي" قصة الفيديو المتداول له وهو ينقذ طفلة تحركت بها السيارة
بعد أن تركتها والدتها قيد التشغيل ونزلت لأحد المحلات في جدة.
مواطن ينقذ طفلة:
وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته "العربية السعودية"، فقد أوضح المواطن "فهد البلوي" أنه تفاجأ بتحرك سيارة كانت الأم قد خرجت منها ومعها ثلاثة أطفال.
وأوضح أنها تفاجأ بوجود طفلين آخرين داخل السيارة، حيث تحرك سريعا وقام بإيقاف السيارة قبل ووقوع كارثة، منوها أنه ربما يكون هذا درس للأم، لتأخذ حيطة أكثر، ولكن نحن كشعب في المملكة محبين للفزعة، والله يسلم الجميع، بحسب قوله.
تفاصيل الواقعة:
وأمس تم تداول مقطع فيديو على نطاق واسع على منصة "إكس" لحظة قيام مواطن بعمل بطولي في جدة.
وبحسب ما تم تداوله فقد قام المواطن بإنقاذ طفلة تحركت بها السيارة بعد أن تركتها والدتها قيد التشغيل ونزلت لأحد المحلات.
وأظهر الفيديو نزول المرأة من السيارة وتوجهها نحو أحد المحلات، ثم بعد ذلك تحركت سيارتها وبداخلها الطفلة إلى الخلف.
فيما قام الشاب بالنزول بسرعة من سيارته، وتوجه نحو السيارة التي بها الطفلة وتمكن من إيقافها وإعادتها إلى مكانها مرة أخرى.
وحمل المواطن الطفلة بين يديه بعدما أخرجها من السيارة، حتى جاءت أمها مسرعة.. الفيديو (هنا)