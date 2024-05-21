عاجل.. تفاصيل جديدة يرويها المواطن منقذ طفلة تحركت بها السيارة في جدة

أ أ

روى المواطن "فهد البلوي" قصة الفيديو المتداول له وهو ينقذ طفلة تحركت بها السيارة بعد أن تركتها والدتها قيد التشغيل ونزلت لأحد المحلات في جدة.



مواطن ينقذ طفلة:

تفاصيل الواقعة: