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عاجل.. كم يتبقى على موعد صرف راتب شهر مارس؟

الراتب
راتب - أرشيفية
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من المنتظر أن يتم إيداع رواتب الشهر الجاري للموظفين الحكوميين بالمملكة في 27 من مارس.اضافة اعلان
يأتي ذلك في ظل التساؤلات المثارة حول الموعد المحدد لإيداع الرواتب، نظرًا لتزامنه مع شهر رمضان، حيث تتزايد الإنفاقات عادة خلال هذا الشهر.

مواعيد صرف الرواتب

وحددت وزارة المالية مواعيد صرف الرواتب على أساس الشهور الميلادية، وفقًا للتاريخ المالي، بناءً على توجيه ملكي بتوحيد صرف الرواتب. 
وتتضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2018، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.

موعد صرف الرواتب خلال شهر رمضان

وعلى ضوء جدول الرواتب المحدد سلفًا، فإنه من المقرر أن يتم إيداع راتب شهر مارس الجاري للموظفين بالقطاع الحكومي- يوم الأربعاء 27/03/2024- الموافق 17 من رمضان.
فيما سيتم صرف راتب شهر إبريل - الأحد 28/04/2024 - الموافق 18 من شوال - أي بعد 18 يومًا من الاحتفال بعيد الفطر. 

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