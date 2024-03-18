عاجل.. كم يتبقى على موعد صرف راتب شهر مارس؟

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من المنتظر أن يتم إيداع رواتب الشهر الجاري للموظفين الحكوميين بالمملكة في 27 من مارس.

يأتي ذلك في ظل التساؤلات المثارة حول الموعد المحدد لإيداع الرواتب، نظرًا لتزامنه مع شهر رمضان، حيث تتزايد الإنفاقات عادة خلال هذا الشهر.





مواعيد صرف الرواتب



موعد صرف الرواتب خلال شهر رمضان



وحددت وزارة المالية مواعيد صرف الرواتب على أساس الشهور الميلادية، وفقًا للتاريخ المالي، بناءً على توجيه ملكي بتوحيد صرف الرواتب.وتتضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2018، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.وعلى ضوء جدول الرواتب المحدد سلفًا، فإنه من المقرر أن يتم إيداع راتب شهر مارس الجاري للموظفين بالقطاع الحكومي- يوم الأربعاء 27/03/2024- الموافق 17 من رمضان.فيما سيتم صرف راتب شهر إبريل - الأحد 28/04/2024 - الموافق 18 من شوال - أي بعد 18 يومًا من الاحتفال بعيد الفطر.