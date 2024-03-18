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تحذير من "التجارة" لملاك المرسيدس: احذروا نشوب حريق واتخذوا هذا الإجراء فورًا

سيارة - احتراق -ارشيفية
سيارة - احتراق -ارشيفية
أ أ
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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 239 مركبة مرسيدس من طراز "GT 4DOOR / E-CLASS / CLS" ، لسنة الصنع 2022 - 2023، بسبب عيب فني يهدد الحياة.اضافة اعلان
وعزت الوزارة الإجراء إلى مخاوف تتعلق بوجود "خلل في نظام تثبيت سلك التأريض، قد يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي وارتفاع حرارة السلك مما يزيد من خطر نشوب حريق".
وأمرت الوزارة ملاك المركبات المشار إليها بسرعة مراجعة شركة إبراهيم الجفالي لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.


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