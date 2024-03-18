تنبيه مهم من الغذاء والدواء بشأن حفظ المنتجات الغذائية الشائع استهلاكها خلال شهر رمضان

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يساعد "دليل مدة حفظ المواد الغذائية" الذي أعدته الهيئة العامة للغذاء والدواء في معرفة مدة حفظ المنتجات الغذائية الشائع استهلاكها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بطريقة آمنة وصحية باستخدام وسائل الحفظ الشائعة كالتبريد أو التجميد.



طرق تخزين الطعام والمشروبات:

البيض واللحوم:

وأوضحت "الهيئة" أن كل منتج غذائي له حالة حفظ تختلف عن الآخر، كما أن حالة ومدة الحفظ قد تختلفان عن ما هو مكتوب على المنتج بعد الفتح أو الطبخ.ويساعد الدليل على فهم طرق تخزين الطعام والمشروبات للاستفادة منها لأطول مدة ممكنة وبأفضل جودة، وبالتالي يصبح المستخدم قادرًا على تخزينه بشكل آمن للاستفادة منه لاحقًا من دون التعرض لمشاكل صحية.ويشتمل الدليل على مجموعة من المواد الغذائية كالبيض واللحوم وحشوات الطعام والشوربة ورقائق السمبوسة والفطائر والتمور وعصائر الفواكه والمعلبات وغيرها، ومعلومات عن مدة حفظ كل منتج قبل وبعد الفتح أو الطبخ سواء كانت طريقة الحفظ بالثلاجة أو الفريزر.ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال زيارة موقع الهيئة الرسمي عبر الرابط: (https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2022-04/GuideToDurationFoodPreservation-1.pdf .