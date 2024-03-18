ألف ريال للعائل و500 للتابع.. هؤلاء هم المستحقون للمكرمة الملكية

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تشمل المكرمة الملكية التي وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بصرفها لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والبالغ أكثر من 3 مليارات ريال، المؤهلين للدفعة 27 وممن تم قبول اعتراضهم.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها في منصة "إكس"، إنه "سيتم صرف معونة شهر رمضان المبارك للمستفيد الذي تم قبول اعتراضه في الدفعة (27)".



وعليكم السلام

حياك الله ،

سيتم صرف معونة شهر رمضان المبارك للمستفيد الذي تم قبول اعتراضه في الدفعة (27).



سُعدنا بتواصلك — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) March 17, 2024

قيمة المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي



الفئات المستفيدة من المكرمة الملكية



شروط استحقاق المكرمة الملكية



وأمر خادم الحرمين بصرف مبلغ 1,000 ريال للعائل، و500 ريال من مستفيدي الضمان الاجتماعي. ويتم صرف المكرمة الملكية للمتقدم دون الحاجة إلى التقديم في أي جهة، مادامت تنطبق عليه شروط أهلية الضمان الاجتماعي.ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد سليمان الراجحي، خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذه البادرة الكريمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتلمس احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من دعم وعناية بأبنائهم المواطنين.تصرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وهم.المطلقات والأرامل.الأيتام الذين ليس لهم عائل.محدودو الدخل الذين لا يتجاوز راتبهم الحد الأدنى المانع للضمان.ذوو الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون التكسب.يرتبط استحقاق المكرمة الملكية بأهلية استحقاق الضمان الاجتماعي المطور، وهي:أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ومقيمًا في المملكة.ألا يكون مقيمًا في أحد دور الإيواء التابعة للحكومة.ألا يتجاوز مجموع دخله ودخل الأسرة الحد الأدنى المانع للضمان.أن تكون جميع بياناته صحيحة ومدعومة بالمستندات المطلوبة.