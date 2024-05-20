عاجل.. عمل بطولي لمواطن في تبوك أنقذ طفلة في اللحظة الأخيرة من موت محقق

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أظهر مقطع فيديو، تم تداوله في الساعات الأخيرة على نطاق واسع على منصة "إكس" لحظة قيام مواطن بعمل بطولي في تبوك.



مواطن ينقذ طفلا في تبوك:

مواطن ينقذ طفل من حادثة دهس:

وبحسب ما تم تداوله فقد قام المواطن بإنقاذ طفلة تحركت بها السيارة بعد أن تركتها والدتها قيد التشغيل ونزلت لأحد المحلات، في تبوك.وأظهر الفيديو نزول المرأة من السيارة وتوجهها نحو أحد المحلات، ثم بعد ذلك تحركت سيارتها وبداخلها الطفلة إلى الخلف.فيما قام الشاب بالنزول بسرعة من سيارته، وتوجه نحو السيارة التي بها الطفلة وتمكن من إيقافها وإعادتها إلى مكانها مرة أخرى.وحمل المواطن الطفلة بين يديه بعدما أخرجها من السيارة، حتى جاءت أمها مسرعة.وفي وقت سابق بادر المواطن عبدالله مدلول العنزي، في عمل بطول وشجاعة فائقة لإنقاذ طفل من حادثة دهس على أحد الطرق في الخرج.وظهر المواطن العنزي في المقطع، يقود مركبته على أحد الطرق، في الخرج، وفجأة لاحظ طفلا صغيرا يعبر الطريق وفي نفس اللحظة شاهد في المرآة مركبة مسرعة.وعلى الفور بادر المواطن العنزي لاعتراض المركبة المسرعة ليصطدم بها وينقذ الطفل الصغير في آخر لحظة.وقال العنزي حينها في مقطع فيديو بعد تداول مقطع إنقاذه للطفل والذي وثقته كاميرات مراقبة في موقع الحادث: "إنه لم يفكر للحظة واحدة، ولم يتردد لإنقاذ الطفل"، مضيفا الضرر في الحديد أهون من إصابة الطفل الصغير.