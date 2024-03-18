الإثنين، 08 رمضان 1445 ، 18 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

غش وخداع.. "التجارة" تضبط معلنة "سناب شات" تورطت في بيع سبائك مغشوشة

معلنة في سناب شات تبيع سبائك ذهب مغشوشة.
سبائك ذهب مغشوشة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ضبطت وزارة التجارة معلنةَ بمنصة "سناب شات" تورطت في بيع 7 سبائك، تبين بعد عملية فحصها ومعايرتها بأنها قطع ألمنيوم مطلية بالذهب حيث أوهمت القائمين على منشأة تجارية في محافظة الخرج بأنها سبائك من الذهب الخالص.اضافة اعلان

سبائك ذهب مغشوشة

وأظهرت نتائج تحليل العينات في مختبرات متخصصة الغش والتحايل، ويتم استكمال الإجراءات النظامية والإحالة إلى النيابة العامة لإيقاع العقوبات النظامية وفقًا لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، كما يتم تتبع مصدر المشغولات المغشوشة.
 ووفقًا لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة تصل إلى 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية، أو غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها


اقرأ أيضا

عاجل.. إنذار أحمر لـ9 مساءً من أمطار غزيرة ورياح متربة على مكة والمدينة والرياض و8 مناطق

شروط وخطوات إضافة مدة اشتراك بأثر رجعي في التأمينات

تحذير عاجل من "الأرصاد": استمرار عدم الاستقرار اليوم وغدًا ونأمل أخذ الحيطة

بالمدينة والرياض.. مشاهد تساقط الأمطار وجريان السيول مع تقلبات جوية

تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق المنتدى الدولي للأمن السيبراني أكتوبر المقبل

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GIX298LXsAAAi7u 11:13 ص الإثنين، 11 مارس 2024

​لخلل خطير.. "التجارة" تستدعي 234 سيارة دودج

ضبط 23 ألف كجم مواد غذائية بتواريخ صلاحية مزورة 4:32 م الخميس، 07 مارس 2024

ضبط 23 ألف كيلو مواد غذائية بتواريخ صلاحية مزوّرة في جدة (فيديو)

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض 4:21 م الأربعاء، 06 مارس 2024

الغرامة والسجن والإبعاد لمن ينقل أو يشغل أو يأوي أو يتستر على مخالفي نظامي الإقامة والعمل

وزارة التجارة... 4:30 م الأربعاء، 06 مارس 2024

قرار لـ"التجارة" بإحالة منشأة عطور للنيابة العامة.. والسبب صادم