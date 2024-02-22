عاجل.. أهم 10.. المملكة تحتفل بيوم التأسيس وحقيقة تأخر دعم سكني

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
اليوم.. بدء إجازتي يوم التأسيس ونهاية الفصل
الدراسي الثاني للطلاب والمعلمين
تبدأ اليوم الخميس، إجازتا الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس، للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات.. المزيد هنا
عاجل وبشرى للمواطنين الراغبين بالسفر إلى
بريطانيا.. بدء سريان "تأشيرة ETA" اعتبارًا من اليوم
يبدأ اليوم الخميس، تنفيذ نظام الإعفاء الإلكتروني للمواطنين السعوديين المسافرين إلى بريطانيا، لتكون تأشيرة ETA بدلاً عن تأشيرة EVW... المزيد هنا
أين تقضي إجازة يوم التأسيس؟.. أفضل الحدائق
والمنتزهات لاصطحاب أسرتك إليها
تبحث العديد من العائلات عن أماكن للخروج والتنزه، في إجازة ذكري يوم التأسيس، وهناك العديد من الوجهات.. المزيد هنا
عاجل.. نتائج اختبارات نهاية الفصل الثاني..
كيف تستعلم عنها عبر منصة نور؟
أصبح متاحًا للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني عبر منصة "نور" التابعة لوزارة التعليم.. المزيد هنا
عاجل.. موعد إيداع الدعم السكني لشهر فبراير
2024
حدد برنامج سكني موعد إيداع السكني لشهر فبراير 2024 في حسابات المستفيدين.. المزيد هنا
أيام وتنتهي المهلة.. طريقة إسقاط مركبتك
المهملة أو التالفة عبر أبشر
أعلنت منصة أبشر، أنه باقي 8 أيام فقط وتنتهي المهلة التصحيحية.. المزيد هنا
يوم التأسيس.. أبرز إنجازات الإمام محمد بن
سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى
لم يكن تأسيس الإمام محمد بن سعود، الدولة السعودية الأولى، التي شكلت النواة الأساسية لإعلان قيام المملكة العربية السعودية.. المزيد هنا
يوم التأسيس.. رحلة التحول والتمكين الرقمي في المملكة تحقق هذا الرقم
شهدت المملكة العربية السعودية، تطوراً هائلاً في القطاع الرقمي، يمكن تشبيهه بالتطور الذي عاشته قبل ثلاثة قرون الماضية منذ التأسيس... المزيد هنا
عاجل.. هل يتأخر موعد صرف دعم سكني بسبب إجازة يوم التأسيس؟
تفاعل صندوق التنمية العقاري مع تساؤلات واستفسارات بشأن موعد إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين بالتزامن مع إجازة يوم التأسيس.. المزيد هنا
عاجل.. توقعات الأرصاد: أمطار على معظم المناطق لمدة 3 أيام
توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة بدءا من يوم غد الجمعة، بمشيئة الله تعالى.. المزيد هنا