عاجل.. أهم 10.. المملكة تحتفل بيوم التأسيس وحقيقة تأخر دعم سكني

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





اليوم.. بدء إجازتي يوم التأسيس ونهاية الفصل الدراسي الثاني للطلاب والمعلمين



عاجل وبشرى للمواطنين الراغبين بالسفر إلى بريطانيا.. بدء سريان "تأشيرة ETA" اعتبارًا من اليوم



أين تقضي إجازة يوم التأسيس؟.. أفضل الحدائق والمنتزهات لاصطحاب أسرتك إليها



عاجل.. نتائج اختبارات نهاية الفصل الثاني.. كيف تستعلم عنها عبر منصة نور؟



عاجل.. موعد إيداع الدعم السكني لشهر فبراير 2024



أيام وتنتهي المهلة.. طريقة إسقاط مركبتك المهملة أو التالفة عبر أبشر



يوم التأسيس.. أبرز إنجازات الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى



يوم التأسيس.. رحلة التحول والتمكين الرقمي في المملكة تحقق هذا الرقم



عاجل.. هل يتأخر موعد صرف دعم سكني بسبب إجازة يوم التأسيس؟



عاجل.. توقعات الأرصاد: أمطار على معظم المناطق لمدة 3 أيام

