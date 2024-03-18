عاجل.. بشرى لهؤلاء بخصوص الحصول على المكرمة الملكية في رمضان

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من المنتظر إيداع أكثر من 3 مليارات ريال، هي إجمالي المبالغ المالية لمعونة شهر رمضان المبارك التي وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز لمستفيدي الضمان الاجتماعي في حساباتهم البنكية خلال الساعات القادمة.





قيمة المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي



وأمر خادم الحرمين بصرف مبلغ 1,000 ريال للعائل، و500 ريال من مستفيدي الضمان الاجتماعي. ويتم صرف المكرمة الملكية للمتقدم دون الحاجة إلى التقديم في أي جهة، مادامت تنطبق عليه شروط أهلية الضمان الاجتماعي.ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد سليمان الراجحي، خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذه البادرة الكريمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتلمس احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك.

داعيًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من دعم وعناية بأبنائهم المواطنين.





الفئات المستفيدة من المكرمة الملكية



شروط استحقاق المكرمة الملكية



قيمة معاش الضمان الاجتماعي



- تصرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وهم:- المطلقات والأرامل.- الأيتام الذين ليس لهم عائل.- محدودو الدخل الذين لا يتجاوز راتبهم الحد الأدنى المانع للضمان.- ذوو الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون التكسب.يرتبط استحقاق المكرمة الملكية بأهلية استحقاق الضمان الاجتماعي المطور، وهي:- أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ومقيمًا في المملكة.- ألا يكون مقيمًا في أحد دور الإيواء التابعة للحكومة.- ألا يتجاوز مجموع دخله ودخل الأسرة الحد الأدنى المانع للضمان.- أن تكون جميع بياناته صحيحة ومدعومة بالمستندات المطلوبة.وأكدت الموارد البشرية، أن مبلغ الاستحقاق لمستفيد الضمان يتحقق شهريًا بعد مراجعة مجموع الدخل المسجل من قبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية.وأصبح معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد الزيادة التي طبقت اعتبارًا من شهر نوفمبر، 1320 ريالاً بدلاً من 1100 ريال، وللتابع 660 ريالاً بدلاً من 550 ريالاً.وتم تطبيق الزيادة تلقائيًّا لجميع المستفيدين، دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.