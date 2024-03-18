بعد المكرمة الملكية.. شروط الحصول على الضمان الاجتماعي 1445

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في إطار الاهتمام والرعاية الاجتماعية للمواطنين محدودي الدخل، جاء نظام الضمان الاجتماعي المطور لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية.

إضافة لدعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة، كالدعم النقدي والتأهيل والتدريب وتقديم فرص العمل المناسبة؛ لتحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم.

وفي هذا الإطار، وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بصرف أكثر من 3 مليارات ريال (معونة شهر رمضان المبارك) لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وأمر خادم الحرمين بصرف مبلغ 1,000 ريال للعائل، و500 ريال من مستفيدي الضمان الاجتماعي. ويتم صرف المكرمة الملكية للمتقدم دون الحاجة إلى التقديم في أي جهة، مادامت تنطبق عليه شروط أهلية الضمان الاجتماعي.





شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي



قيمة معاش الضمان الاجتماعي

