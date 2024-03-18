بعد المكرمة الملكية.. شروط الحصول على الضمان الاجتماعي 1445

في إطار الاهتمام والرعاية الاجتماعية للمواطنين محدودي الدخل، جاء نظام الضمان الاجتماعي المطور لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية.
إضافة لدعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة، كالدعم النقدي والتأهيل والتدريب وتقديم فرص العمل المناسبة؛ لتحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم.
وفي هذا الإطار، وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بصرف أكثر من 3 مليارات ريال (معونة شهر رمضان المبارك) لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
وأمر خادم الحرمين بصرف مبلغ 1,000 ريال للعائل، و500 ريال من مستفيدي الضمان الاجتماعي. ويتم صرف المكرمة الملكية للمتقدم دون الحاجة إلى التقديم في أي جهة، مادامت تنطبق عليه شروط أهلية الضمان الاجتماعي.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
- الإقامة الدائمة في المملكة.
- استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
- الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
- أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1320 ريالاً للأسر و660 ريالاً للفرد الواحد.
- استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
- عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.
خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعييمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إنشاء حساب جديد.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
- التأكيد على البيانات المدخلة.
- إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.
قيمة معاش الضمان الاجتماعيأصبح معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد الزيادة التي طبقت اعتبارًا من شهر نوفمبر 2023، 1320 ريالاً بدلاً من 1100 ريال، وللتابع 660 ريالاً بدلًا من 550 ريالاً.
وتم تطبيق الزيادة تلقائيًّا لجميع المستفيدين، دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.
ويمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي، احتساب قيمة معاش الضمان الاجتماعي في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، باستخدام حاسبة الدعم التقديرية (من هنا)".