عاجل.. أهم 10.. وفاة الرئيس الإيراني وتحذير الزكاة والضريبة وأنصبة التشكيلات المدرسية

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. وفاة الرئيس الإيراني في حادث تحطم الطائرة



توضيح مهم لـ"الجوازات" بشأن عدم استقبال تأشيرات الزيارة العائلية في الفترة القادمة



"تعليم الحدود الشمالية" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات



تحذير عاجل.. "الزكاة والضريبة": هذه الرسالة لا علاقة لنا بها



شرطة الرياض تضبط شخصًا ارتكب فعلًا مشينًا في مكان عام



عاجل.. ما مقدار الحد الأدنى والأعلى لدعم الأسرة في حساب المواطن؟.. رد من البرنامج



بخطوات سهلة.. المرور يتيح خدمة نقل اللوحات عبر منصة أبشر



تزامنًا مع افتتاح "مستقبل الطيران 2024".. المملكة تبرم أكبر صفقة طائرات في تاريخها





"التعليم" تحدد أنصبة التشكيلات المدرسية في مدارس التعليم العام



عاجل.. هل يتوقف الدعم في الصندوق العقاري حال نقل المديونية من بنك إلى آخر

