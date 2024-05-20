عاجل.. أهم 10.. وفاة الرئيس الإيراني وتحذير الزكاة والضريبة وأنصبة التشكيلات المدرسية

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. وفاة
الرئيس الإيراني في حادث تحطم الطائرة
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، عن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في حادث تحطم المروحية.. المزيد هنا
توضيح مهم
لـ"الجوازات" بشأن عدم استقبال تأشيرات الزيارة العائلية في الفترة
القادمة
أصدرت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، توضيحًا مهمًا بشأن عدم استقبال تأشيرات الزيارة العائلية في الفترة القادمة.. المزيد هنا
"تعليم
الحدود الشمالية" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات
أقرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام 1446هـ.. المزيد هنا
تحذير عاجل..
"الزكاة والضريبة": هذه الرسالة لا علاقة لنا بها
جددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تحذيرها من مخاطر الرسائل التي يتلقاها المواطنون منسوبة إليها على غير الحقيقة.. المزيد هنا
شرطة الرياض تضبط
شخصًا ارتكب فعلًا مشينًا في مكان عام
أعلنت شرطة منطقة الرياض، أنها تمكنت من القبض على شخص لإطلاقه النار في الهواء في مكان عام.. المزيد هنا
عاجل.. ما مقدار
الحد الأدنى والأعلى لدعم الأسرة في حساب المواطن؟.. رد من البرنامج
حدد حساب المواطن، مقدار الحد الأعلى لدعم الأسرة في برنامج الدعم.. المزيد هنا
بخطوات سهلة..
المرور يتيح خدمة نقل اللوحات عبر منصة أبشر
كشفت الإدارة العامة للمرور، أن خدمة نقل اللوحات متاحة عبر منصة أبشر دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.. المزيد هنا
تزامنًا مع افتتاح "مستقبل الطيران 2024".. المملكة تبرم أكبر صفقة طائرات في تاريخهاتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، افتتح معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس.. المزيد هنا
"التعليم" تحدد أنصبة التشكيلات المدرسية في مدارس التعليم العام
حددت وزارة التعليم، أنصبة التشكيلات المدرسية في مدارس التعليم العام التي سيتم تطبيقها اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 1446هـ.. المزيد هنا
عاجل.. هل يتوقف الدعم في الصندوق العقاري حال نقل المديونية من بنك إلى آخر
كشف حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية عن حقيقة توقف الدعم في حال نقل المديونية من بنك إلى آخر.. المزيد هنا